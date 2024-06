Trucos para elegir entre hipoteca fija o variable este 2024

Bajada de las hipotecas: esto es lo que ocurrirá con las fijas, variables y mixtas / EPC

Una de las dudas más frecuentes a la hora de elegir una hipoteca es la modalidad para pagar los intereses. En una hipoteca fija se contrata un tipo de interés que no variará mientras no se liquide el préstamo. Si se opta por una hipoteca variable, el tipo de interés será variable y cambiará en función del euríbor. No hay una modalidad que sea mejor que la otra, a la hora de elegir todo dependerá del perfil de cada persona y de su tolerancia al riesgo.

Hasta hace unos años, las hipotecas fijas, no eran una opción atractiva. Sin embargo, sus condiciones actuales son mucho mejores y tras la fuerte subida de tipos por parte de los bancos centrales, se han convertido en una alternativa real a las hipotecas variables. El comparador hipotecario Trioteca ha indicado que la práctica totalidad de las hipotecas que intermedió durante el pasado mes de abril se firmaron a tipo fijo o mixto, en un momento en el que el mercado parece vislumbrar la primera rebaja de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, en el cuarto mes del año, el 71,8% de las hipotecas firmadas a través de Trioteca fueron a tipo fijo, mientras que el 27,3% fueron a tipo mixto y tan solo un 0,9% a tipo variable. "Ahora que muchas entidades se decantan por incentivar la modalidad fija, y tras la experiencia de quienes han visto su hipoteca variable aumentar exponencialmente, es natural que el mercado se movilice hacia el tipo fijo", ha explicado el director general de Trioteca, Ricard Garriga.

Ventajas e inconvenientes de una hipoteca fija

Si tienes aversión al riesgo financiero y quieres planificar tus gastos a largo plazo, lo mejor es que contrates una hipoteca fija. En este caso, tendrás que asumir una cuota algo más alta, pero no cambiará. Sus cuotas son estables y permiten planificar los gastos a largo plazo. Las cuotas de este tipo de préstamos no se verán alterados por las subidas del euríbor. Los intereses actuales se encuentran en una horquilla entre el 2,5% y 3%. La previsible "guerra hipotecaria" que podría venir tras el recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo, empujará a la banca a rebajar el interés de estas hipotecas para captar nuevos clientes.

Estos préstamos tienen una desventaja importante y son las comisiones. Al renegociar una hipoteca fija o cambiarla de banco, las comisiones pueden llegar hasta el 2% y son bastante más altas que en las hipotecas mixtas y variables. Además, si el euríbor desciende, con una hipoteca fija no te beneficiarás del recorte del precio del dinero, como sí ocurre en una hipoteca mixta o variable.

Cuándo es mejor una hipoteca variable

El interés de las hipotecas variables depende de un índice de referencia, que suele ser el euríbor. Aunque este índice está bajando, aún es algo debido a la fuerte subida de tipos que han practico los bancos centrales en los últimos dos años. El último valor publicado, que se corresponde a mayo, fue de 3,680%. A pesar de las ofertas de los bancos, los intereses de las hipotecas variables podrían mantenerse entre el 3% y el 4% durante el próximo año si el euríbor oscila entre el 2,5% y el 3,5%. Debido a que los tipos de interés aún son altos, en este 2024 es un mal momento para optar por una hipoteca variable.

El incentivo que pueden tener algunas personas para contratar una hipoteca variable es poseer tolerancia al riesgo para manejar las variaciones en las cuotas. Si el euríbor baja en los próximos meses, es posible que a la larga experimentes bajadas en la cuota de la hipoteca, pero no es posible conocer cuál va a ser la evolución de este índice.

Las principales ventajas para contratar una hipoteca variable es que los plazos de amortización suelen ser más largos, normalmente 30 años, aunque se pueden llegar a contratar por 40 años. Aunque hay que tener en cuenta que a la larga el plazo también estaremos prolongando los años que abonamos intereses. Estos créditos suelen tener menos comisiones, aunque hay que estudiar las diferentes ofertas que ofrecen los bancos.