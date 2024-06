El clavo ardiendo que sacude a las empresas de la UE

Naturgy perdió este martes en Bolsa un 14,96% hasta 21,14 euros la acción. El anuncio de que el grupo de Abu Dabi Taqa retiraba su interés por entrar en el capital de la energética sacudió el valor del grupo, que se situaron por debajo del precio que pagó el fondo australiano IFM en enero de 2021: 22,19 euros. Hace dos meses cotizaba por encima de los 28 euros.

La posible entrada de una empresa pública de un emirato en un sector estratégico a nivel europeo fue un punto y seguido más a la larga lista de empresas o fondos soberanos de países no democráticos que entran en el capital de empresas de la Unión Europea (UE). "Los competidores públicos extranjeros han de ser vigilados con mucho más cuidado que los privados debido al apoyo y subvenciones que pueden estar recibiendo", argumenta el economista y profesor de Iese Business School, Jordi Gual. ¿Debe la UE evitar su entrada en el capital, por no decir prohibirlo, siempre que no sea posible la contrapartida? Y, si no se evita, ¿qué medidas alternativas debe desarrollar la UE para compensar estas situaciones?

Son diversas las soluciones que se están dando. La economista italiana Mariana Mazzucato defiende potenciar la colaboración público-privado en la UE. Responde: "A veces puede hacerse mediante una participación en el capital. Otras veces puede hacerse a través de las condiciones establecidas en los precios o los derechos de propiedad intelectual de las empresas". Hay Gobiernos, como el español, que han decidido defender una mayor participación directa, como con la compra del 10% de Telefónica a través de la Sepi.

La hoja de ruta elaborada por el exprimer ministro italiano y presidente del Instituto Jacques Delors, Enrico Letta, sobre el desarrollo de la UE como mercado, incide en la necesidad de crear una unión de "ahorro e inversiones público". Objetivo: "Frente a la fuerte competencia mundial, la UE debe redoblar sus esfuerzos para desarrollar una estrategia industrial competitiva", señala Letta. En su caso, Letta requiere profundizar en el proyecto de 2015 de crear un único Mercado de Capitales, que se ha quedado muy corto en sus aspiraciones. La causa, según Letta: la ausencia de un interés político generalizado por parte de los países. Estos han querido seguir manteniendo sus mercados locales.

Un mercado de capitales único y el desarrollo de una estrategia de ahorro e inversión unificada serviría para potenciar una de las grandes debilidades de la UE: la falta de grandes fondos internacionales de inversión. Los existentes, fundamentalmente aseguradoras como Allianz o fondos de gestión como la francesa Amundi, son estadounidenses. Lidera el ránking global, con 10 billones de dólares en activos, Black Rock. Para Letta, una opción sería desarrollar sistemas que permitan beneficiar la creación de fondos de pensiones privados a nivel de la UE. Los países de la Unión tienen 33 millones de euros en ahorros privados, de los cuales un 34,1% están en depósitos. Dice Letta: "Esta riqueza no se aprovecha plenamente para satisfacer las necesidades estratégicas de la UE. Una tendencia preocupante es el desvío anual de recursos europeos hacia la economía estadounidense y los gestores de activos estadounidenses".

La unificación del mercado de capitales e incentivar el ahorro y la inversión privada también serviría para financiar con más ímpetu el crecimiento de las empresas europeas, cuyo peso en el ránking de capitalización mundial es escaso. Solo hay once empresas de la UE entre las cien más grandes del planeta. La primera es la farmacéutica danesa Novo Nordisk, aupada a esta posición gracias al lanzamiento de su fármaco antiobesidad.

¿Y crear un fondo soberano de la UEcomo tienen Noruega, los países árabes y ciertos asiáticos para invertir financieramente -sobre todo el escandinavo- y estratégicamente -los árabes- en valores de todo el planeta? Es una opción aún muy lejana que requeriría definir qué recursos económicos servirían para alimentar este fondo, que requeriría un alto nivel de gestión y transparencia. Más preguntas: ¿podría este fondo soberano europeo ser financiado con determinados impuestos?

Los tres grupos que han marcado el último periodo de la UE, conservadores, socialdemócratas y liberales, siguen disponiendo de la mayoría suficiente para repetir Gobierno y poder responder estas preguntas.