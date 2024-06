DoValue (antigua Altamira) ficha a Jaime García-Legaz como presidente

Jaime García-Legaz, exsecretario de Estado de Comercio, será el nuevo presidente no ejecutivo de DoValue en España / AGUSTIN CATALAN

2 Se lee en minutos Gabriel Santamarina



La filial española de DoValue (antigua Altamira Asset Management) ha cerrado el fichaje de Jaime García-Legaz como presidente no ejecutivo de la compañía, además de asumir el cargo de consejero independiente. El exsecretario de Estado de Comercio hasta 2016 sustituirá a Francesc Noguera, que abandonó en abril el puesto tras ser nombrado consejero delegado de la gestora Alterna. Anteriormente, fue también CEO de DoValue y de Banco Sabadell en México.

García-Legal no tendrá entre sus funciones labores ejecutivas, que seguirían recayendo en Mariano Chemes, actual consejero delegado. Chemes sustituyó a Noguera en octubre de 2023 como CEO, aunque se incorporó al servicer en 2019. La labor del nuevo presidente será coordinar el Consejo de Administración y realizar labores de representación, aunque no tomará las decisiones operativas de la empresa. Consultadas fuentes próximas a la compañía, no han desmentido el nombramiento, pero tampoco han querido hacer comentarios.

La actual DoValue es la herencia de la antigua Altamira Asset Management, la filial inmobiliaria de Banco Santander. La entidad financiera creó Altamira agrupando el ladrillo tóxico tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2007. En 2014, el banco vendió el 85% de la empresa al fondo norteamericano Apollo por 664 millones de euros, manteniendo el 15% restante en su control. Cuatro años más tarde, Apollo traspasó su participación al grupo financiero italiano DoBank (ahora DoValue), actual accionista. En octubre del pasado año, DoValue culminó la compra del 15% restante, pagando poco más de 20 millones.

DoValue está especializada en la gestión de activos tóxicos, tanto préstamos impagados con colateral como sin él. Aunque su actividad inicial estuvo más enfocada en dar salida en el mercado a activos que se adjudicó Santander por impagos o ser uno de los servicers de Sareb, en los últimos años, el sector se ha transformado. Por el camino, DoValue perdió los contratos con el 'banco malo' y tomó la decisión de enfocarse más en servicios financieros. Su última operación fue la adquisición de Arvato Team 4, especializada en recobrar préstamos al consumo, y ha sonado como uno de los potenciales candidatos a quedarse Servihabitat, uno de los servicers rivales a la venta.

Carrera laboral y política de García-Legaz

El nuevo presidente de DoValue es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Como técnico comercial y economista del Estado desde 1994, ha ocupado importantes cargos en la administración: subdirector del Tesoro (1994-1999), asesor económico del Presidente del Gobierno (1999-2000), director del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones (2000-2002) y secretario de Estado de Comercio (2011-2016).

Noticias relacionadas

También ha alcanzado puestos de relevancia en empresas públicas, como la presidente del ICEX (2011-2016), consejero delegado durante un año en Aena, el gestor aeroportuario participado por el Estado, o consejero de Canal de Isabel II, un cargo que mantiene.

Fuera del sector público, en los últimos años, ha ocupado varios cargos de relevancia en empresas nacionales e internacionales: asesor de la minera Berkeley, senior advisor de BCG, miembro del Consejo de la transportista Panalon o DIA y director no ejecutivo de Ventient Energy. Su carrera se vio salpicada en 2014 tras el estallido del caso que rodeó las actividades de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como 'El Pequeño Nicolás', con el que García-Legaz tuvo una relación de amistad.