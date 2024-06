Antoni Bover (Forvis Mazars): un abogado enamorado de la consultoría

El presidente de Forvis Mazars en España, Antoni Bover. / Imagen cedida

Cuando Antoni Bover se incorporó a la consultora Mazars, la Guerra Fría lanzaba sus últimos estertores. Era el año 1989 y Bover, un abogado especialista en derecho mercantil, estaba dando sus primeros pasos en el mundo corporativo. "Soy jurista de formación e inicié mi carrera profesional en un despacho tradicional, que era poco multidisciplinar. A través de una amiga mía, supe de una auditora que estaba buscando un abogado y así entré en contacto con el mundo de la consultoría. Desde entonces he trabajado en este sector", señala en una entrevista con ‘activos’ en la que repasa la reciente operación que ha puesto en marcha la consultora junto a la firma Forvis.

"A partir del 1 de junio tenemos una única marca: Forvis Mazars. Dentro de esta estructura solo contamos con dos firmas, Forvis Mazars USA y Forvis Mazars Group. Somos la única red internacional compuesta por dos firmas, a diferencia de lo que hacen BDO, PwC...". Bover asegura que, gracias a este movimiento, ganarán flexibilidad y agilidad frente a sus competidores.

Esta iniciativa también está destinada a ofrecer servicios en Estados Unidos. "Nunca hemos apostado por el crecimiento en genérico. Si hacemos esto es porque muchos de nuestros clientes, que están fuertemente internacionalizados, necesitan disponer de un servicio de primer nivel en Estados Unidos. Además, hemos notado que numerosas empresas europeas se están expandiendo al otro lado del Atlántico y por eso hemos buscado una alianza con Forvis. No se había visto una operación similar en una década, es un movimiento de calado dentro del sector", asegura.

Mazars elevó en un 13% su facturación en 2023, hasta los 2.800 millones de euros. Cabe destacar que la actividad de la consultora incrementó hasta el 15,3% su actividad en Europa, mientras que en Norteamérica creció el 21,4%, manteniéndose "fuerte" sobre todo en países como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido.

La operación llega en un momento en el que el mundo de la consultoría se enfrenta, como otros sectores de la economía, a la escasez de talento. "Nos peleamos por contratar a matemáticos, por ejemplo. La falta de talento es un problema internacional, está pasando en todas partes, no solo en España. El talento escasea desde América Latina hasta Asia, especialmente en las profesiones liberales. Cada vez se incorporan menos jóvenes al mercado laboral y muchas empresas pujan por hacerse con ellos. Hay una verdadera lucha por los profesionales, pero creemos que nosotros somos diferentes al resto y eso nos permite atraer talento", sostiene Bover.

Mazars se diferencia de otros competidores en que los empleados no están obligados a aportar dinero para llegar a convertirse en socios de la firma. "Esto nos distingue dentro del sector y nos permite atraer talento, más allá de si la persona tiene la capacidad financiera suficiente. Nuestro fundador, Robert Mazars, así lo decidió, no les cobró a sus sucesores cuando les dejó el negocio. Ahora muchos de nuestros competidores luchan por establecer un modelo similar".

Otra de las particularidades que Bover señala de Mazars es que no se organiza conforme a criterios geográficos. "No porque un consultor esté en Madrid va a llevar las empresas localizadas en la capital. Si esa persona está especializada en otro sector, puede dar servicio a compañías que operan en otros lugares. No prima la geografía sino la especialidad, parece una obviedad, pero algunos de los grandes del sector no practican esto", indica.

Variedad de profesionales

Este directivo se ha especializado durante su trayectoria profesional en trabajos de materia mercantil para gran variedad de clientes para multinacionales. "Desde reestructuraciones hasta el asesoramiento mercantil, pasando por fusiones y adquisiciones. Esas han sido mis especializaciones principale", señala Bover, que también recalca que lo que más le ha enganchado de la consultoría es la variedad de equipos con las que se trabaja.

"Me encanta estar en equipos con perfiles muy variados, rodeado de auditores o ingenieros. Es una de las cosas que más me gustan del sector. Ahora sería incapaz de volver a trabajar en una firma de abogados que solo tuviera una aproximación jurídica a los problemas empresariales", admite el presidente de Forvis Mazars España.