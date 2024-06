Fiscalidad de los futbolistas en España: descubre cuántos impuestos pagan las estrellas

Kylian Mbappé, nuevo delantero del Real Madrid, cuando le anotó un gol al conjunto blanco en Champions. / EFE

Los futbolistas profesionales en España están sujetos a un régimen fiscal específico que incluye varias categorías de impuestos, principalmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, en algunos casos, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). A continuación, se detalla cómo se estructuran estos impuestos y cuánto pagan los futbolistas en España.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El IRPF es el impuesto principal que afecta a los futbolistas residentes en España. La base imponible de este impuesto se calcula sobre los ingresos obtenidos por el futbolista, que pueden incluir:

Salarios : Pagos recibidos por el club.

Bonos y primas : Ingresos adicionales por rendimiento.

Derechos de imagen : Ingresos generados por el uso de su imagen en campañas publicitarias y acuerdos comerciales.

Otros ingresos: Cualquier otra fuente de ingreso relacionada con su profesión.

Tipos Impositivos

El IRPF en España es progresivo, lo que significa que el porcentaje de impuestos a pagar aumenta con el nivel de ingresos. Para los futbolistas, los tramos impositivos pueden ser muy elevados debido a sus altos ingresos:

Hasta 12.450 euros : 19%

Desde 12.450 euros hasta 20.200 euros : 24%

Desde 20.200 euros hasta 35.200 euros : 30%

Desde 35.200 euros hasta 60.000 euros : 37%

Desde 60.000 euros hasta 300.000 euros : 45%

Más de 300.000 euros: 47%

Para los futbolistas con ingresos multimillonarios, la mayor parte de sus ingresos se grava al tipo marginal más alto (47%).

Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR)

Futbolistas que no sean residentes fiscales en España, es decir, aquellos que no pasan más de 183 días al año en el país o cuyo centro de intereses económicos no esté en España, pueden estar sujetos al IRNR. Este impuesto tiene características y tipos impositivos diferentes:

Ingresos procedentes de salarios y primas : Se gravan al 24% para ingresos hasta 600.000 euro s. Para ingresos superiores, la tasa es del 47%.

Derechos de imagen: Podrían estar sujetos a retenciones adicionales según la estructura de los contratos y convenios internacionales de doble imposición.

"Ley Beckham"

La "Ley Beckham" (Régimen fiscal especial para trabajadores desplazados) fue un régimen que permitía a los futbolistas extranjeros tributar a un tipo fijo del 24% sobre los ingresos obtenidos en España, durante un periodo de seis años. Esta ley fue modificada en 2010 y ahora aplica solo a ingresos inferiores a 600.000 euros, no siendo aplicable a los ingresos superiores, que se gravan a los tipos impositivos estándar del IRNR.

Deducciones y exenciones

Los futbolistas pueden beneficiarse de varias deducciones y exenciones fiscales:

Gastos deducibles : Incluyen gastos relacionados con su actividad profesional, como gastos de representación, agentes, y entrenamientos.

Contribuciones a planes de pensiones : Pueden reducir la base imponible.

Deducciones por inversión en empresas de nueva o reciente creación: Aunque menos comunes, algunos futbolistas pueden invertir en startups y beneficiarse de deducciones fiscales.

Comparativa internacional

En comparación con otros países, España tiene una carga fiscal relativamente alta para los futbolistas. Por ejemplo:

Reino Unido : Tiene una tasa máxima del 45% para ingresos superiores a 150.000 libras.

Italia : Ha introducido un régimen especial que permite a los futbolistas extranjeros tributar solo sobre el 50% de sus ingresos durante los primeros cinco años.

Francia: Tiene una tasa máxima del 45% para ingresos superiores a 160.336 euros, pero también aplica cargas sociales adicionales.

Los futbolistas en España están sujetos a una alta carga fiscal debido a sus elevados ingresos. El IRPF y el IRNR son los impuestos principales, con tipos impositivos que pueden llegar hasta el 47%. Aunque existen deducciones y exenciones, la carga fiscal en España sigue siendo considerablemente alta en comparación con otros países europeos, lo que puede influir en las decisiones de residencia y contrato de los jugadores profesionales.