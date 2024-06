Ouigo consuela a los suspendidos en el examen de conducir del coche con estos descuentos

Tren de Ouigo. / EP

Con la llegada del verano, son muchas las personas que intentan sacarse su carnet de conducir para realizar escapadas durante estas fechas. Sin embargo, no todos tienen la suerte de aprobar el examen a la primera, lo que puede suponer un inconveniente para estos planes estivales. Por ello, Ouigo, la compañía de trenes de alta velocidad que opera en España desde hace más de tres años ha querido tener un gesto con aquellos que no han logrado aprobar el examen de conducir. Para hacer más llevadera esta situación, la compañía ofrece un descuento de 10 euros en billetes de ida y vuelta para todos aquellos que hayan suspendido. ¿No apto? No te preocupes, puedes seguir viajando en alta velocidad.

Con esta iniciativa, Ouigo pretende ofrecer una alternativa asequible, cómoda y sostenible para quienes no han pasado ese examen. Con trenes de doble altura, los viajeros "No aptos" encontrarán en Ouigo una manera de disfrutar del verano, desplazándose a 300 km/h entre destinos como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Valladolid, Segovia, Cuenca, Alicante o Albacete. Aunque el carnet de conducir se resista, con Ouigo, todos podrán disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones.

Así, la compañía continúa reforzando su compromiso de brindar viajes accesibles y de alta calidad, garantizando que todos puedan aprovechar el verano al máximo, sin importar sus circunstancias. Con billetes desde 9 euros, Ouigo anima a viajar de una manera de viajar cómoda, sencilla y divertida en sus trenes de doble altura, en los que podrán disfrutar del Ouibar mientras planean cada paso de sus escapadas.

¿Cómo disfrutar de estos descuentos?

¡Esta vez suspender es sinónimo de celebración! Ouigo recompensará con 5.000 vouchers de 10 euros de descuento para disfrutar de un viaje de ida y vuelta en Ouigo, entre el 30 de julio y el 3 de septiembre de 2024.

Para aprovechar este descuento, los usuarios tendrán que postular a través de este post en el canal de Instagram de la marca contando su experiencia. Una vez con el código entre sus manos, deberán acceder a la web y/o aplicación de Ouigo y adquirir bajo una misma compra los billetes.