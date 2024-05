Estas son las ayudas para menores de 35 que quieran comprar una vivienda

Existen ayudas directas o avales que cubren el 100% del préstamo hipotecario.

El acceso a la vivienda se ha vuelto especialmente complicado estos años con el incremento de los tipos de interés hasta el 4,5% por parte del Banco Central Europeo y del aumento del precio de los activos inmobiliarios. En 2023, el precio de la vivienda nueva y de segunda mano en España se encareció un 6,3% interanual hasta situarse en un precio medio de 1.713 euros por metro cuadrado. Y si ya es difícil para quienes tienen ahorros suficientes, para los jóvenes que quieren comprar su primera casa la situación es aún peor: de media se emancipan a los 29,8 años de edad debido a la reducción de oferta y precios disparados tanto de los alquileres como de la compraventa de vivienda.

Con el objetivo de aliviar la presión sobre los menores de 35 años, el Gobierno y algunas comunidades autónomas han lanzado ayudas. Muchas de ellas incluyen descuentos en impuestos asociados a la compra, como el de actos jurídicos documentados (IAJD) o el de transmisiones patrimoniales (ITP). En otros casos, las regiones ofrecen avales públicos o préstamos hipotecarios especiales. Las comunidades autónomas que proporcionan algún tipo de ayuda son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja.

Subvenciones directas del Gobierno

El Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 donde se incluye una subvención de hasta 10.800 euros para jóvenes que deseen comprar su primera vivienda. Para acceder a esta subvención, deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tener menos de 35 años

La vivienda deberá ser tu residencia habitual

No ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España

El municipio o núcleo de población donde se localice la vivienda deberá tener como máximo 10.000 habitantes

Cobrar hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2024 este indicador se sitúa en los 600 euros al mes, es decir, no se puede cobrar más de 1.800 euros brutos mensuales

Avales del ICO

Además de las subvenciones directas, el Gobierno anunció en 2023 una nueva ayuda para jóvenes y familias con menores de edad. Consiste en un aval del Ejecutivo de hasta el 20% de tu hipoteca con el fin de obtener un préstamo hipotecario que cubra el 100% de la vivienda. De esta manera, solo se necesitará tener ahorrado el 10% del precio de la vivienda para hacer frente a los costes iniciales, como son los gastos y los impuestos. El aval tiene un plazo de diez años y no se cobrarán comisiones ni al usuario ni al banco por contratarlo, pero es necesario recordar que es la entidad bancaria quien aprueba la hipoteca y fija sus condiciones.

Existen varios requisitos a cumplir para pedir el aval del 20% del Gobierno. Solo podrán solicitarlo aquellos jóvenes que no superen los 35 años de edad o familias con hijos menores a cargo con residencia legal en España durante los dos años anteriores a la solicitud. El patrimonio del interesado no podrá superar los 100.000 euros y la vivienda que quiera comprar deberá ser su residencia habitual y permanente y su única propiedad, a excepción de aquellos casos relativos a herencias parciales, divorcio o inaccesibilidad de la vivienda actual por discapacidad. Además, existe un límite en el precio de la vivienda que depende de cada comunidad autónoma y varía desde los 200.000 euros en Extremadura hasta los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid.

Por último, existen límites de ingresos brutos anuales para poder acceder al aval. Estos varían en función de la situación familiar: las personas individuales no podrán superar los 37.800 euros, las parejas tendrán un límite de 75.600 euros entre los dos, una familia con un hijo a cargo no podrán tener ingresos brutos anuales más altos que los 78.120 euros y una familia con dos hijos a cargo no podrán superar los 80.640 euros. En el caso de una familia monoparental, los valores anteriores aumentan un 70%.