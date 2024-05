La reprimenda de la comisaria McGuinness al sector financiero

3 Se lee en minutos



La comisaria responsable de servicios financieros, Mairead McGuinness.

En el gran debate sobre la necesidad de profundizar en el mercado único europeo y en la competitividad de la UE en el entorno global, el sector financiero va situándose en un eje central necesitado de reformas radicales. La economía europea, permanentemente rezagada respecto a la economía americana y a las emergentes, tiene un hándicap serio con sus finanzas. Y son varias las razones.

En primer lugar, porque dispone de un sector bancario excesivamente disgregado con entidades eficientes pero nacionales, con escasas incursiones transfronterizas. Peor lo tienen los mercados de capitales europeos, igualmente excesivamente pequeños y acotados en cada país, perdiendo peso global e incapaces de resistir el dominio de las bolsas americanas.

Además, el peso de la financiación empresarial en Europa está desequilibrado en favor de la banca, con escasa presencia de la financiación vía mercados y otras fuentes desintermediadas. Todo lo contrario que en EEUU, donde la banca y los mercados son fuentes de financiación de peso equivalente y sustitutivas cuando una de ellas flojea.

En segundo lugar, el ahorro europeo, como resultado complementario de la alta bancarización, está colocado con un peso relativo desmedido en cuentas y depósitos con bajos rendimientos y excesivamente alejados de los mercados de capitales por una mezcla de desconfianza, incultura financiera y excesivos costes de inversión. Esto dificulta obtener el necesario complemento para las tensionadas pensiones públicas y generar suficiente inversión para la economía europea que tiene por delante ingentes necesidades de capital en sostenibilidad, digitalización y tecnología y, cada vez más, en seguridad.

Acercar al ahorrador

Ante esto, hace casi 10 años surgió la Capital Markets Union (CMU), la política de la UE orientada a cambiar esta situación con muchos frentes. Uno de ellos era el intento de acercar mucho más al ahorrador hacia la inversión en los mercados de capitales, reforzando y unificando los mercados europeos y generando en ellos mayor confianza de los inversores.

El año pasado, como derivada de la CMU, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Inversión Minorista (RIS) para, específicamente, mejorar las condiciones e incentivos de inversión de los particulares. Pues bien, como parte del debate sobre esta estrategia, la Comisión Europea creó una mesa redonda de 20 federaciones europeas de entidades vinculadas al sector financiero para que elaboraran un informe con sugerencias para avanzar en estos objetivos esenciales y así lograr una mejor canalización del ahorro europeo hacia las inversiones, imprescindible para mejorar la competitividad europea.

Tras varios meses de trabajo coordinado por las mayores federaciones (bancos, gestoras y compañías de seguros) surgió un documento, muy poco compartido por el resto de las asociaciones europeas participantes (mercados financieros, cooperativas de crédito, asesores financieros, consumidores, etcétera), que fue presentado a la comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión del Mercado de Capitales, la irlandesa Mairead McGuinness, hace escasas semanas.

Reacción poco diplomática

La reacción de la comisaria ante un informe de pura defensa del status quo y falto de propuestas fue público y fulminante: "He leído su documento y el resultado me parece decepcionante"; "No hay ideas de la industria sobre qué cambios se deberían hacer para mejorar la situación"; "Su postura de defender el status quo y las prácticas actuales del negocio no parecen una inteligente estrategia a largo plazo".

Las palabras de la comisaria no tenían un tono diplomático habitual y con ello la política quería resaltar las severas críticas al sector privado, o a parte de él, que habían sido incapaces de reconocer este problema esencial de la economía europea.

En estas últimas semanas, la urgencia de ganar competitividad a través de integrar el mercado financiero, pero también el energético o el digital, ahora diluidos en minifundios nacionales, ha sido también el principal argumento del Informe Letta, llamado así por Enrico Letta antiguo presidente del Consejo de Ministros italiano, y pronto lo será del informe que está preparando el anterior presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Bancos, gestoras y aseguradoras han tenido la oportunidad de cogestionar los cambios imprescindibles que Europa ha de implementar si quiere dejar de perder peso específico en la economía global. No deberían haber optado por la arrogancia.