El euríbor de mayo vuelve a abaratar las hipotecas

La firma de hipotecas sobre vivienda retoma las caídas y se hunde un 18,1 % en marzo

El euríbor ha cerrado mayo con la segunda bajada consecutiva de las cuotas mensuales de las hipotecas. Y es que la principal referencia para los préstamos con interés variable para financiar viviendas se ha situado en el 3,711, en la última jornada del mes. De este modo, la media mensual de esta referencia a un año se sitúa en el 3,680%, por debajo del de un año atrás (3,862%). Como consecuencia de ello, el resultado volverá a ser una reducción de las cuotas, como ya sucedió con la referencia de abril, cuando se registró el primer descenso, aunque ligero, desde diciembre de 2021.

De todas formas, la futura evolución del euríbor, que es el precio al que los bancos se prestan el dinero entre sí, está pendiente de conocer la decisión que tomará en una semana Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. Los mensajes más recientes apuntan a una primera reducción del precio del dinero en 8 años, tal como avanzó esta semana el economista jefe de la institución, Philip Lane; y anticipó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en la Reunió Anual Cercle d'Economia de Barcelona.

De todas formas, todo dependerá de la evolución de la inflación en la zona de euro. En España ha vuelto a repuntar por tercer mes consecutivo, hasta el 3,6%, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel de la zona del euro, la tasa también ha repuntado en mayo, al situarse en el 2,6%, dos décimas más que en abril según Eurostat.

Calcula tu cuota hipotecaria ¿Cuánto te queda por devolver? ¿Cuántos años te quedan de hipoteca? ¿Cuál es tu diferencial sobre el Euríbor? Calcular

Con los datos actuales, la hipoteca media, que en marzo, según el INE se situó en 137.169 euros a 23 años con una referencia del euríbor + 1 punto pasaría, con la media actual, de los 826,12 euros mensuales un año atrás a 812,43 euros, lo que supone un ahorro al mes de 13,69 euros o 164,28 euros anuales. Si el préstamo es de 200.000 euros, con las mismas condiciones, se pasará de 1.205,11 euros a 1.184,57 euros, lo que supone un ahorro mensual de 20,54 euros o 246,48 euros anuales.

Los descensos mayores, en caso de que el euríbor siga bajando o se mantenga en los niveles actuales, se podrían ver entre junio y noviembre, ya que en esos meses del año pasado, el euríbor se situó por encima del 4%, con un máximo de 4,160% en octubre de 2023.

"La bajada que vemos ahora del euríbor es positiva para todos, pero apenas cambia el panorama económico e hipotecario, que se encuentra desde hace meses en un momento de estabilización y mantenimiento", según el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, que también añade que "el euríbor sigue en niveles muy elevados, más de lo que a principios de año pensábamos que iba a estar por estas fechas, y habrá que ver qué pasa con los cambios que vaya aprobando el banco central, primero en su reunión del 6 de junio y, sobre todo, a partir de verano, durante el último trimestre del año”.

“Durante el mes de mayo, el euríbor ha experimentado una evolución similar a la de abril: con caídas iniciales, que han tornado en subidas hacia el final de mes, para encarar la recta final con nuevas caídas. Tras esta volatilidad se encuentra la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el BCE tras la bajada de tipos de junio, que ya se da por hecha y que, según el propio vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, sería de 0,25 puntos", afirma la portavoz del comparador Kelisto.es, Estefanía González.

Tipos de interés

Noticias relacionadas

En todo caso, no todos los representantes del BCE defienden bajar los tipos de interés en junio. Las posturas están distanciadas: "desde aquellas que abogaban por no descartar una segunda bajada en julio (François Villeroy, BCE), hasta las que preferían esperar hasta septiembre (Joachim Nagel, BCE), pasando por las del ropio economista jefe del BCE, Philip Lane, que afirmaba que la política restrictiva continuaría durante el resto de 2024 y que el debate de su normalización no llegaría hasta 2025”, añade González.

La previsión sobre el euríbor para 2024 que realizan otras entidades y organismos sitúan al euríbor en una horquilla que va del 2,6% al 3,25% de cara a finales de 2024: Bankinter y Funcas son los que prevén cifras más elevadas para final de año (3,25% y 3,2%, respectivamente), mientras que Caixabank sitúa al euríbor en el 2,78% y Asufin, en el 2,6%.