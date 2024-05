Albrecht Beck (OTAN): "La inteligencia artificial ayuda a saber lo que pasa en Gaza en remoto"

Albrecht Beck, al fondo con jersey rojo, durante una de sus misiones de intermediación en Palestina. / Activos

Prepared International (PPI) surgió a raíz del terremoto de Nepal en 2015, "literalmente en un cámping en el Himalaya", cuenta su actual director, Albrecht Beck, formado en Columbia, con años de experiencia en la ONU y líder del proyecto de Evacuación Masiva en Desastres Naturales de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), entre otros cargos. Junto a otros colegas coincidieron en cuestionar "la enorme cantidad de fondos destinados a la preparación para desastres en Nepal, porque nada encajaba, no tenía sentido".

Hoy PPI aborda "desde cómo preparar la respuesta a los desastres hasta la reducción de riesgos a largo plazo", incluidos los derivados del cambio climático. Sobre todo, asegura los movimientos de población y los sistemas de salud de emergencia. "Es la diplomacia del desastre", detalla, y añade que en los últimos años "se ha trabajado mucho para que los actores palestinos e israelís hablen juntos".

Sin tiempo para pruebas

Como en todo ámbito de necesidad, se requiere mucha innovación tecnológica, explica Beck desde Múnich (Alemania). "Intentamos traducir la innovación en acciones reales sobre el terreno, porque las organizaciones de respuesta no tienen mucho tiempo para probar cosas. Lo importante es tender puentes entre comunidades de antemano, y la innovación y la tecnología son un punto de encuentro con otras personas, ayudan a hacer tratos", argumenta.

Acaba de participar en una reunión en Ginebra (Suiza) de la comunidad de supervisión. "Hemos lanzado soluciones impulsadas por la inteligencia artificial (IA) que pueden ser realmente útiles en caso de guerra o desastres naturales", relata. La tecnología puede contribuir a que estas herramientas "encajen perfectamente: en el momento en que alguien desarrolla algo en IA que aporta valor añadido ahorra mucho tiempo".

La tecnología ayuda en las tareas de investigación retrospectiva, "para saber qué es lo que ya ha sucedido, cuáles son las necesidades claves y en qué lugar es perfecto aplicarlas", añade el director de PPI. "Con la realidad aumentada, puedes imaginar evacuaciones a gran escala de áreas urbanas de Marte". Los enjambres de drones "aumentan el conocimiento y la comprensión en los centros de operaciones de emergencia y pueden guiar los movimientos de la población -dice-. La tecnología marca la diferencia".

En cuanto al papel de la identidad digital en los movimientos de personas, "obviamente, puede ser una ventaja para conocer las necesidades de la población y entenderlas, pero siempre existe el peligro del uso indebido de esos datos". "Muchos migrantes son reacios a compartir sus identidades por el camino debido las experiencias negativas que han vivido", añade. La OIM proporciona a los países un formato estándar con aquellos datos que son necesarios para que una persona pueda ser rastreada.

PPI está "fuertemente comprometida en el conflicto de Gaza, también en Cisjordania, para apoyar a los actores humanitarios y de protección civil". Según Beck, "la tecnología ayuda a analizar las sustancias y la presencia de municiones sin explotar", y puede hacerlo "cada vez más a distancia, lo que en el caso de Gaza resulta extremadamente importante". Permite "entender lo que está pasando, cuáles son las necesidades y dónde están exactamente", prosigue. "Hay muchos actores diferentes recopilando datos para obtener una visión general real en una parte de Gaza. Hace años ese no era el caso, no se podía hacer con tanta facilidad". La IA ayuda a gestionar esos datos.

Cubrir todo el mundo

Noticias relacionadas

En cuanto al cambio climático, en la comunidad internacional "hay un gran enfoque dirigido a brindar sistemas de alerta temprana más fuertes y mejores para los riesgos de amenazas múltiples; la idea es cubrir todo el mundo en la medida de lo posible". Tal vez las inundaciones y las lluvias sean más predecibles, "pero hay muchos otros riesgos que aún son difíciles de anticipar con certeza". De hecho, durante su participación en la Disasters Expo de Fráncfort, preguntó: "¿Cómo prepararse para lo desconocido?". Los sistemas autoadaptativos y una mayor colaboración entre el sector público y el privado, como sucede con las constelaciones de satélites, son las claves.

El director de PPI insta a los innovadores a "no tener miedo y acercarse, tal vez unirse a una misión, para hablar con las personas que luego usarán tu tecnología. ¿Cuál es el problema real de la innovación que no se está utilizando? Se proponen herramientas tan frágiles que nadie las coge por temor a que se rompan. La exigencia de cosas prácticas es la razón por la que la gran innovación no se desplaza hacia adelante sobre el terreno. Porque la gente no lo toca antes. Literalmente".