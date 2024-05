Pasos para cancelar una hipoteca: coste y procedimiento a seguir

En algunos casos la cancelación registral de una hipoteca es obligatoria.

3 Se lee en minutos Redacción



Si has pagado la última cuota de tu hipoteca, todavía no has eliminado todas las cargas de la vivienda. Aún queda un último trámite: la cancelación registral de la hipoteca, una operación que se lleva a cabo mediante un procedimiento que se conoce como levantamiento. Así, se deja constancia en el Registro de la Propiedad que has pagado todas las cuotas del préstamo hipotecario para que elimine esa carga sobre tu vivienda. En este artículo te explicamos cuándo es obligatorio realizar la cancelación registral de la hipoteca, cuánto debes pagar por ella y cuál es el procedimiento a seguir.

¿Cuándo es obligatoria la cancelación registral de una hipoteca?

La cancelación registral de una hipoteca es crucial, ya que, si no lo completas, el banco con el que contrataste el préstamo hipotecario puede ejecutar la carga sobre la vivienda en el Registro de la Propiedad para embargarte la casa y saldar así la deuda contraída. Al pagar la última cuota del préstamo, la deuda queda liquidada, pero la hipoteca todavía sigue inscrita en el Registro, algo que te puede acarrear problemas a la hora de realizar ciertas operaciones. Por esta razón, hay tres situaciones en las que deberás realizar este trámite:

Par a vender la casa que compraste, puesto que el comprador exigirá que esté libre de cargas

Para contratar una nueva hipoteca . Deberás cancelar antes la hipoteca liquidada para poder inscribir la nueva en el Registro de la Propiedad

Para rehipotecar tu vivienda y conseguir un dinero extra

¿Cuánto cuesta la cancelación registral de una hipoteca?

El coste de ejecutar la cancelación registral de una hipoteca dependerá del método que utilices para realizar este trámite. Si prefieres hacerlo por tu cuenta, sin ayuda externa, deberás pagar los honorarios del registrador y del notario, que suelen ascender a los 600 euros en total de media.

En cambio, si optas por externalizar el proceso a través de una gestoría, deberás añadir el coste del gestor al del registrador y al del notario. En ese caso, el precio podría llegar a los 1.000 euros, aunque podría ser menos si se contrata a una gestoría independiente.

Cómo cancelar la hipoteca de mi vivienda

Existen tres maneras de realizar la cancelación registral de la hipoteca. La primera de ellas es realizar este trámite sin ayuda. En ese caso, deberás pedir el certificado de deuda cero a tu banco, que es un documento gratuito que demuestra que has acabado de pagar la hipoteca y que te tiene que facilitar tu banco. A continuación, deberás encargar la escritura de cancelación a la notaría que elijas. Cuando el documento esté en su poder, contactará con tu banco para pedirle que envíe a un representante que firme la escritura.

Noticias relacionadas

Después, deberás recoger la escritura de cancelación firmada por el apoderado de tu banco cuando el notario así te lo indique y presentar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) ante Hacienda. La cancelación de hipoteca está sujeta a este impuesto, pero exenta de pago. El último paso es entregar la escritura de cancelación y el modelo del IAJD sellado por Hacienda al Registro de la Propiedad en el que esté inscrita tu vivienda. A partir de ese momento, el registrador se encargará de eliminar la carga hipotecaria sobre tu inmueble en un plazo de 15 días. En total, completar todas estas gestiones se suele alargar entre uno y dos meses.

Otra opción es encargar el trámite a una gestoría independiente. En este caso, el gestor se encargará de todos los trámites a partir de una primera presentación del certificado de deuda cero, un documento gratuito que acredita que has saldado toda tu hipoteca. La última opción es dejar que tu banco o la entidad bancaria del futuro comprador de tu vivienda (en caso de que la vendas) complete el procedimiento. En este caso, la entidad es quien contratará los servicios de la gestoría con la que colabore, solo tendrás que presentar el certificado de deuda cero para que complete el trámite. Si bien es la alternativa más cómoda, es también la más cara.