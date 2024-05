Furor por Taylor Swift: estos hoteles han disparado un 15% su ocupación en Europa por The Eras Tour

Taylor Swift / MIGUEL A. LOPES

No hay sector al que no le vaya bien estos meses gracias al impulso de Taylor Swift. A medida que la cantante estadounidense hace paradas en Europa con motivo de su nueva gira The Eras Tour, como el concierto que tendrá lugar este miércoles 29 de mayo en Madrid, las ventas de las empresas se disparan. Y una de las industrias que más se está beneficiando es la del turismo.

La empresa de movilidad BlaBlaCar ha estimado que los dos conciertos programados por Taylor Swift en el Santiago Bernabéu para el 29 y 30 de mayo atraerán más de 20.000 viajes en coche compartido hacia la Comunidad de Madrid. En la capital, donde se esperan unas 65.000 personas debido a estos dos eventos, los precios de las habitaciones de hotel y de los alquileres turísticos de pisos vacacionales se ha incrementado en las últimas semanas.

En concreto, hablamos de subidas en los precios que han fluctuado entre el 5% y el 150%, dependiendo de la ciudad. En el caso de la capital, el coste por un alojamiento se ha disparado en hasta un 23% de lo que es habitual durante el resto del año, según los datos recogidos por la web Hosteltur. Se estima un gasto medio de hasta los 360 euros, incluyendo la comida, bebida, transporte y alojamiento.

Ocupaciones hoteleras por las nuebes

Entre todas las cadenas hoteleras, hay una que se ha sorprendido de los efectos de la cantante de 'Shake it Off' y 'Love Story': Marriot International. Sus hoteles han aumentado su ocupación un 15% en 18 destinos europeos en los que actuará Taylor Swift, según ha confirmado el director de Ventas y Marketing EMA de la hotelera, Neal Jones, a Europa Press. Jones ha apreciado una gran afluencia de viajeros estadounidenses a los lugares que acogen sus conciertos, mientras que el 60% de las reservas son para estancias comprendidas entre 2 y 4 noches en lugar de solo una. "Motivados por su profundo deseo de verla en directo, los fans de Taylor Swift han viajado hasta los sitios más recónditos para formar parte de esta experiencia única en la vida, y ahora, Marriott Bonvoy quiere ayudarles a hacer de su pasión una realidad", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva y directora de Experiencia de Cliente de Marriott International, Peggy Roe.

El programa de viajes Marriot Bonvoy es patrocinador de la gira The Eras Tour en ciudades seleccionadas de Europa y Estados Unidos este año. La compañía ha comprobado que las reservas de verano de miembros y clientes se correlacionan significativamente con aquellas ciudades europeas donde actuará Taylor Swift. A medida que la gira vaya aterrizando en las ciudades seleccionadas, ciertos hoteles de la compañía celebrarán el evento con 'pop ups' especiales, como puestos de elaboración de pulseras de la amistad, tan típicos en los shows de la artista norteamericana, para prepararse para las grandes noches.