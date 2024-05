Cita presencial para la declaración de la renta: los contribuyentes ya la pueden solicitar

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

2 Se lee en minutos P. G.



A partir de este miércoles, 29 de mayo, los contribuyentes podrán solicitar cita previa para la atención presencial de la declaración de la Renta correspondiente al año 2023. La asistencia en las oficinas de la Agencia Tributaria comenzará el 3 de junio.

El plazo de presentación de declaraciones, tanto a ingresar como a devolver, finalizará el 1 de julio. Sin embargo, las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria deberán presentarse antes del 26 de junio.

Nuevas modalidades de atención

Además de la presentación telemática, la Agencia Tributaria ha implementado el plan 'Le Llamamos', que ofrece asistencia telefónica para la confección de declaraciones desde inicios de mayo hasta el final de la campaña, permitiendo a los contribuyentes recibir ayuda sin necesidad de desplazarse.

Otra novedad de esta campaña es el plan especial de asistencia a personas mayores de 65 años en pequeños municipios, activo desde principios de mes. Gracias a la colaboración con los ayuntamientos, la Agencia Tributaria facilita la declaración a los residentes en más de 550 municipios de 46 provincias, evitando desplazamientos o reduciéndolos a localidades cercanas.

Conflicto sindical en plena campaña

Esta campaña está marcada por el conflicto entre los sindicatos de la Agencia Tributaria y la administración, en busca de mejoras salariales y laborales. A pesar de una reunión con la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, los sindicatos continúan con las movilizaciones debido a la falta de compromiso político y oferta económica adecuada. No se descarta la posibilidad de una huelga.

Desde la Agencia Tributaria, manifiestan su voluntad y autorización para negociar mejoras, aunque condicionadas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Los sindicatos, representando a más del 80% de la Mesa General de la Agencia Tributaria, consideran esta oferta insuficiente y sin garantías políticas ni retributivas. La semana pasada, UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG solicitaron al Congreso la reprobación del presidente de la Agencia, Jesús Gascón, debido a la "grave situación" actual.

Previsión de la campaña de Renta 2023

Se estima que en la campaña de Renta 2023 se presenten 23.281.000 declaraciones, un 1,2% más que el año pasado. La Agencia Tributaria prevé ingresar 18.908 millones de euros, un 12,2% más que el ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver será un 1,8% menor, con 11.650 millones de euros. De las declaraciones presentadas, cerca del 63% (14.614.000) tendrán derecho a devolución.

Obligaciones de declaración

En general, no están obligados a declarar los contribuyentes con rentas del trabajo que no superen los 22.000 euros anuales. Este límite se reduce a 14.000 euros en ciertos casos, como cuando hay más de un pagador, el pagador no está obligado a retener, o los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención.

Tampoco deben declarar quienes tengan rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras) hasta un límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, sin embargo, están obligados a presentar la declaración conforme a la normativa vigente.