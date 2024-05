Mariona Selva: "Los clientes jóvenes son los que tienen más claras las inversiones sostenibles"

Mariona Selva Bastardas, gestora de fondos de inversión / 'activos'

6 Se lee en minutos Pere Gassó



Gestionar dinero de otras personas para conseguir su rendimiento no es un reto fácil porque la economía no es estable. Hay múltiples factores que la pueden hacer tambalear. Un objetivo propio del nuevo contexto social, es que los clientes hagan confianza en fondos de inversión ESG que agrupan a empresas responsables y sostenibles. Éste es el trabajo de Mariona Selva Bastardas (Calaf, 1983) que ha sido escogido recientemente como la mejor gestora de fondos del estado español 2023. Desde 2007, su carrera profesional la ha forjado en EDM, la empresa que fundó hace más de tres décadas Eusebio Díaz-Morera, que fue presidente de Túnel del Cadí y también de Banca Catalana. Hasta que terminó el bachillerato, su formación escolar estuvo en Igualada. Los estudios universitarios de ADE, en la Universidad de Barcelona y el máster en finanzas en el Instituto de Estudios Financieros. Su primer contacto con clientes fue cuando, de joven, un verano trabajó en la Caja de Ahorros de Manresa. Vive en Manresa con su pareja y sus dos hijas, aún pequeñas. Las ocupaciones laborales y familiares le han dejado transitoriamente sin el pádel, una de sus aficiones. Si puede, procura ganar ratos para correr o practicar yoga. Los días se le hacen demasiado cortos.

Cada vez se habla más de inversión responsable.

Ésta es la tendencia. Uno de los fondos que gestiono en EDM, bien valorado, se caracteriza por la selección de empresas sostenibles y socialmente responsables. Nos encontramos en un momento histórico de emergencia climática, con un calentamiento global muy elevado, que preocupa. Es necesario que todo el mundo haga frente. La sociedad pide también a las empresas igualdad y diversidad de género, retribuciones justas, código ético y buenas prácticas de gobernanza. Esto significa que nosotros, como gestores del dinero de nuestros clientes, también debemos presionar para que avancen en el proceso de transformación. Estos fondos reciben el nombre de ESG que significa Environement (medio ambiente), Social (responsabilidad social) y Governance (gobierno corporativo). Se caracterizan por integrar estos criterios ESG que complementan el análisis financiero de compañías a invertir. Nosotros también realizamos activismo para que las empresas sean más responsables y sostenibles.

¿Usted dice que invertir es mucho más que comprar acciones?

Más allá de la rentabilidad al accionista, debemos pensar en el conjunto del grupo de interés de la compañía, conocido como stakeholders. ¿Quién es ese grupo? El empleado, el proveedor, el cliente. Todo el mundo debe salir ganando. Debemos buscar el beneficio del accionista, pero también del conjunto de la sociedad.

¿Cómo son las empresas en las que focalizan las inversiones?

Cuanto mayor es la compañía, más recursos tiene para hacer frente a los nuevos retos. Nos focalizamos en empresas de gran capitalización bursátil. Su valor en bolsa entre 2.000 y más de 10.000 millones de euros. Éstas son las que tienen más capacidad de asumir el nuevo rol que pide la sociedad. Algunos han sido capaces de crear importantes equipos humanos que se centran en acciones sostenibles o desarrollar tecnologías disruptivas. Al cabo del año me acabo leyendo al por menor muchas memorias de sostenibilidad para comprobar si cumplen con la normativa del regulador.

Hay clientes que, por ejemplo, se niegan a invertir en empresas relacionadas con las guerras?

Sí que nos encontramos. Hay quien nos remarca con qué compañías no quieren invertir. El año pasado, por ejemplo, nos pidieron que no invirtiéramos en una de las principales multinacionales de la alimentación, referente, porque un activista había demostrado que más del 60% de sus productos no eran nutricionalmente saludables. Es una demostración de que se valoran criterios extrafinancieros. También es cierto que un sector de clientes no realiza este análisis porque se centran en la rentabilidad. El perfil varía sobre todo según las generaciones.

Los jóvenes interesados por las finanzas, ¿qué os dicen?

Los clientes jóvenes son quienes tienen más claras las inversiones sostenibles. En las clases que hago en un máster, los alumnos se sorprenden de que criterios de responsabilidad, sostenibilidad y buen gobierno no se hayan analizado hasta hace poco. Nosotros incluso medimos la huella de carbono de las empresas de cada fondo. Se nota que las compañías están realizando un gran esfuerzo. En Estados Unidos, desde la era Trump, es otro mundo.

Está poniendo de relieve el poder de los inversores en el presente y futuro de las empresas.

Tenemos capacidad de incidencia sobre las empresas en las que invertimos dinero que nos han confiado los clientes. Hablamos con sus directivos, estudiamos su día a día, vamos a las juntas de accionistas, votamos... Acabo decidiendo por las empresas que tienen una hoja de ruta, un plan estratégico. El fondo de inversión de objetivos sostenibles lo sacamos en mayo de 2022. Nos permite gestionar 30 millones de euros.

¿Cuándo fue su primer contacto con los fondos de inversión?

Con menos de diez años, mis padres me abrieron uno conservador, no agresivo, que todavía le mantengo. Me dijeron que el día de mañana daría unos rendimientos. Con esa edad, no entendía nada. Sí que al cabo de un grupo de años, sin tocar nada, había obtenido unas plusvalías. A mis hijas he destinado un pequeño ahorro para un fondo de inversión.

Hay personas que han tenido malas experiencias con los fondos de inversión.

Es importante un buen asesoramiento antes de contratar cualquier producto financiero. Cuando se va a una entidad, es necesario que el cliente pida por los riesgos que asume. Antes de invertir, debe leerse la letra pequeña. Ahora existe la moda de las criptodivisas, una actividad no regulada por la Unión Europea. Las criptodivisas conllevan un riesgo muy elevado.

¿Qué valoró el jurado para atorgarle el premio de mejor gestora de fondos de 2023?

Gestiono dos fondos. Uno mixto que invierte un 60% en renta variable y un 40% en fijo que está ofreciendo una rentabilidad media de un 6%. El segundo, relacionado básicamente con inversiones sostenibles y sociales, fue mejor valorado por el medio de comunicación especializado que otorgaba el premio. Una de nuestras características es la agilidad. Si detectamos parámetros de riesgo que pueden suponer una pérdida de valor, como elevados niveles de endeudamiento, hacemos movimientos para que no afecten al rendimiento. Esto nos ocurrió el año pasado con determinadas empresas de renovables Nuestra estrategia es diversificar y esquivar el riesgo. La agilidad nos permitió cerrar este fondo el pasado año con una rentabilidad del 21,7% positivo. La competencia, en este perfil de producto, la que alcanzó un mayor rendimiento acumulado fue del 10%.

Los clientes deben preguntarle dónde invierte.

La bola de cristal no la tiene nadie, pero sí me gusta aconsejarle. Lo bueno de un fondo de inversión es que diversifiques el riesgo. Si se compra una acción sólo apuestas por una compañía. A veces hay hechos inesperados como una guerra o una pandemia que no puedes controlar. Yo, con los ahorros también soy de las que diversifico.

¿Este trabajo le obliga a estar conectada todo el día?

Los fondos que gestiono son globales. Debo estar pendiente de compañías chinas, norteamericanas o europeas. Si gestionas un fondo de inversión nunca desconectas. Siempre debes estar al caso, sobre todo cuando las compañías publican cada tres meses los datos de evolución y resultados. Hay que tomar la lupa para leer todo al detalle.