¿Has recibido un mensaje de Whatsapp de un número extranjero? ¿Warner te ofrece el trabajo de tus sueños? No todo es lo que parece

Es posible que en los últimos días hayas recibido un mensaje de Whatsapp por parte de un número de teléfono extranjero. Si es así, debes andar con mucho cuidado. Miles de personas se han hecho eco a través de redes sociales de que un contacto procedente de Indonesia, con prefijo +62, se había puesto en contacto con ellos por una supuesta oferta de trabajo entre manos.

Nada más lejos de la realidad. Ni se trata de una oportunidad laboral ni obtendrás beneficio alguno. Los estafadores se presentan inocentemente y, tras obtener respuesta, proceden a desvelar los primeros detalles de esta trama cibernética.

Cómo funciona la ciberestafa

¡Warner quiere pagarte por mirar vídeos y dar 'me gusta! Y no precisamente poco. Hasta 400 euros es lo que esta oferta, evidentemente falsa, es lo que se le promete a la víctima.

La estafa prosigue con solicitudes de pequeñas transacciones, que vienen compensadas con la devolución de la misma cantidad más algunas comisiones a cambio. Sin embargo, estas cifras escalan rápidamente (alcanzando incluso miles de euros) hasta que, a un cierto punto, el remitente deja de contestar tras haber recibido la cuantía más elevada.

A esto se añade que muchas veces los ciberestafadores piden a la víctima que se registre en plataformas externas gestionadas por ellos mismos para hacerse con sus datos.

Cómo actuar

Si has recibido alguno de los mensajes en cuestión, lo primero que debes saber es que no tienes por qué preocuparte. Siempre que no efectúes ninguno de los pagos solicitados ni envíes información personal de ningún tipo, estas prácticas no supondrán ningún riesgo para el usuario.

Con todo, la recomendación por parte de la Policía Nacional es bloquear el contacto y eliminar la conversación. Asimismo, aconsejan desconfiar de ofertas de trabajo o propuestas con elevadas retribuciones y que no requieran ningún tipo de experiencia.