Hipotecas para extranjeros en España, ¿qué debo saber?

Cada vez más personas extranjeras compran viviendas en España. Según los últimos datos, registrados en 2022, los los extranjeros compraron 90.000 viviendas en España, un 46% más que en 2021. Por ende, el número de hipotecas contratadas por extranjeros también aumentó y alcanzó las 30.000 en 2022, de modo que uno de cada tres compradores extranjeros contrató una hipoteca en España.

Existen diferentes tendencias, en este ámbito. Los extranjeros residentes suelen comprar viviendas y contratar hipotecas por un importe similar al de los españoles. Pero los extranjeros no residentes se decantan en su mayoría por viviendas más caras. Por eso, el importe hipotecario promedio de los extranjeros es más elevado, si bien existen notables diferencias según la nacionalidad y las comunidades autónomas.

Sea como sea, para un banco, la nacionalidad importa, ya que los criterios y condiciones varían bastante. Lo normal es que, si los compradores proceden de países con un alto poder adquisitivo medio, las negociaciones sean más fáciles. Y además de la estabilidad económica y el perfil crediticio, son importantes el sistema jurídico y los requisitos de control de blanqueo de capitales de sus países de origen, para garantizar la legalidad de la procedencia de su dinero.

Y, además, no todos los bancos conceden hipotecas a personas no residentes, debido a la dificultad para hacer frente a una eventual morosidad: especialmente si no son comunitarios, estas entidades no podrían proceder a un posible embargo en el extranjero, siendo el inmueble hipotecado la única garantía de cobro, según cuenta Bankinter. Si finalmente les conceden el préstamo para comprar su casa, lo harán con unas condiciones muy restrictivas.

Aparte de tener que adelantar cierto capital propio exigido también a los clientes españoles, los compradores extranjeros deberán hacer frente, en general, a un interés muy alto. Además, el límite del préstamo en la compaventa está limitado. El nivel de endeudamiento del solicitante tampoco puede ser superior al 35% de sus ingresos habituales. Y los plazos máximos de amortización suelen ser entre el 20% y el 30%, con la aportación de garantías inmobiliarias y avales.

Hipotecas para no residentes

Las condiciones según las cuales se concede o no la hipoteca se recrudecen en el caso de que sean para no residentes, tanto por su importe máximo a financiar, que será menor, como por el tipo de interés, que todavía será mayor. También ocurre en el caso de que la vivienda sea de carácter no habitual.

Ante este panorama, lo más común era que los compradores extranjeros optaran por contratar las hipotecas en sus países de origen. No obstante, actualmente hay entidades que están cambiando esta mentalidad, y disponen de servicios especiales para estos clientes que además incluyen asesoramiento y ayuda en los trámites con el notario y el Registro de la propiedad.

Hay algunos pasos que las entidades realizan antes de dar una hipoteca. Pero una vez que se realiza el análisis de riesgos se acepta la concesión del crédito, el proceso a seguir será el mismo que el de los clientes españoles. El banco enviará la oferta con todas las condiciones, el cliente las aceptará en un plazo que suele ser de diez días y la entidad hará llegar los documentos al notario. Luego se preparará la escritura y se firmará, normalmente contratando la hipoteca en el mismo día.

¿Qué se necesita?

Los extranjeros que contraten la hipoteca en España necesitarán la fotocopia del pasaporte o el NIE (Número de Identificación de Extranjeros, que es como un DNI para ellos), certificado de residencia fiscal, contrato de trabajo y tres últimas nóminas de su país de residencia, declaración fiscal del último ejercicio, extracto bancario con los movimientos del último año, últimos tres recibos de deudas pendientes, registro de activos actuales (cuentas bancarias, títulos de propiedad), nota simple de la vivienda a adquirir; y contrato de compraventa o contrato de arras.

Además, las personas no residentes deberán presentar un informe de riesgo crediticio para comprobar su solvencia. Esta documentación tendrá que ser traducida por traductor jurado, y abonada por el cliente.