La cadena catalana Acta Hotels refuerza su apuesta por Madrid y abrirá su segundo hotel

Acta Hotels refuerza su presencia en Madrid y abrirá su segundo complejo hotelero en la capital, en el barrio de Arganzuela, en el número 40 del paseo de las Acacias. El activo escogido será el antiguo hotel Rafael Hotels Pirámides, en el pasado propiedad de la quebrada inmobiliaria Reyal Urbis, cuya reforma ya está en marcha desde el pasado 9 de enero, según confirman fuentes de la compañía a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica.

El hotel, que pasará a llamarse Hotel Acta Pirámides, dispondrá de 93 habitaciones y será operado por la cadena catalana "con un contrato de arrendamiento a largo plazo". La reforma, que costará cuatro millones de euros y será sufragada por Acta y el propietario del activo, se espera que finalice entre agosto y septiembre de este mismo año, momento en el que abrirá las puertas. Esta nueva inauguración "refuerza la presencia y posicionamiento de la marca en Madrid", explican desde la cadena, que cuenta con otro hotel de 101 estancias en la capital.

El antiguo Rafael Hotels Pirámides tendrá una segunda vida tras el concurso de acreedores de Reyal Urbis después del estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior liquidación de sus activos. La subasta de la mayor parte de los activos de la compañía corrió a cargo del Colegio de Procuradores, que, en el último trimestre de 2022, inició un proceso para traspasar 19 activos, entre ellos seis hoteles de Rafael Hotels, entre los que estaba el citado inmueble. Este 'megalote', cuyo precio superaba los 200 millones de euros, no recibió pujas y el administrador de la subasta procedió a venderlos uno por uno. Así, en mayo de 2023, Procuradores inició la venta del mencionado complejo. En aquel momento, se valoró el inmueble en 10,8 millones de euros, aunque la puja mínima eran 9,1 millones. El comprador y el precio pagado nunca llegó a hacerse público.

Hoteles de Acta

En Madrid, Acta ya cuenta con el hotel Acta Madfor, ubicado en el número 12 del paseo de la Florida, en la zona de Príncipe Pío. Además de este, dispone de otros doce activos urbanos bajo su marca: Voraport y Atrium Palace, ambos en Barcelona, Arthotel, en Andorra La Vella, y The Avenue, Pur Oporto Boutique y The Clover, los tres en la ciudad lusa de Oporto. A estos hay que sumar otros nueve complejos en comercialización a través de 'Clickrooms by Actahotels'.

La sociedad matriz, FG Acta Group, cerró 2022, últimas cuentas depositadas en el registro mercantil a las que ha accedido este periódico a través de Insight View, con unos ingresos de más de 15,64 millones de euros, triplicando la cifra de negocio lograda el año anterior. La empresa logró un beneficio neto de 1,21 millones, frente a las pérdidas de casi un millón de 2021.

La empresa está presidida y liderada por su fundador, José María Camí Matesanz. Según publicó Expansión en 2010, detrás de la cadena hotelera catalana, además de la familia Camí, vinculada al sector de la educación, está también la familia Vallès, expropietaria de laboratorios Vita, y Marta Bernat, fundadora de Chupa Chups.