IA: De Japón a su puesto de trabajo, pasando por el G7

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció recientemente en un discurso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), un marco internacional de regulación y uso de inteligencia artificial generativa. Es la segunda ocasión en la que, el gigante asiático, manifiesta a nivel internacional su preocupación por el desarrollo de una estrategia global de gobernanza de esta tecnología que evoluciona a toda velocidad.

La primera vez fue durante la presidencia nipona del G7 en 2023. Durante ese año, se inició el llamado Proceso de IA de Hiroshima que tiene el objetivo de recabar estándares internacionales y un código de conducta para los desarrolladores de inteligencia artificial. Aunque Kishida ha anunciado que 49 países y regiones han firmado ya este marco voluntario, llamado el Grupo de Amigos del Proceso de IA de Hiroshima, lo cierto es que no se ha identificado a ninguno de ellos.

El primer punto del código de conducta ratificado en el G7 pide específicamente a las empresas que pongan en práctica todas las medidas a su alcance y hagan todas las pruebas necesarias para evitar que el uso de la IA potencie la destrucción en situaciones de conflicto, aumentando por ejemplo las cibercapacidades ofensivas o los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

También se debe prevenir la interacción entre sistemas y el uso de herramientas que interfieran, por ejemplo, en las infraestructuras críticas de los países, que amenacen los valores democráticos y los derechos humanos o generen prejuicios y discriminaciones vulnerando los marcos jurídicos aplicables, incluidos los relativos a la privacidad y la protección de datos.

En medio de la polémica por el uso de inteligencia artificial para influir en la decisión de voto en las elecciones estadounidenses y el uso bélico que Israel está haciendo de esta tecnología, para detectar objetivos en la guerra de Gaza, en nuestra zona de confort europea el discurso se centra en la necesidad de general modelos de supervisión eficientes que garanticen el uso ético y confiable de la IA. Y en concreto, se pone el foco en los “sesgos”.

La realidad es que los resultados de los sistemas de IA dependen de qué sesgos llevan incrustados, consciente e inconscientemente. Estos sesgos tienden a aumentar gradualmente y, por tanto, perpetúan y amplifican la discriminación existente con respecto a las personas vulnerables pertenecientes a determinados grupos, en particular raciales o étnicos.

El impacto de los sesgos, además, impacta en los conjuntos de datos que deben ser completos, libres de errores y, muy importante, no saltarse la Ley de Protección de Datos. Los conjuntos de datos deben tener en cuenta, en la medida en que lo exija su finalidad prevista, los rasgos, características o elementos particulares del entorno geográfico, contextual, conductual o funcional específico en el que se va a utilizar. Esto significa que, en la decisión de compra de una herramienta de IA aplicada procesos de RRHH, por ejemplo, al diseño de itinerarios de carrera profesional de los empleados, la empresa usuaria debe interesarse por qué tipo de datos se han utilizado en el entrenamiento del algoritmo. Recordemos que los datos son críticos, y muchas de las empresas desarrolladoras tienen su matriz en mercados como el norteamericano o el asiático, donde ni la sociedad ni la normativa laboral tienen nada que ver con la española o la europea.

En el caso de que se produjera un incumplimiento normativo o un conflicto reputacional, ¿Quién sería el responsable? ¿Con la subcontratación de la herramienta se “externaliza” la responsabilidad? La normativa europea sobre IA aprobada recientemente, recuerda a este respecto que cuando un sistema catalogado como de alto riesgo -y los aplicados a recursos humanos y el mercado laboral lo son- incluya sesgos que vulneren los principios de igualdad, la responsabilidad será compartida por el desarrollador y por la empresa usuaria.

Si no tiene ni idea de qué es de lo que le estoy hablando, siento decirle que tiene un problema. Y no, no es que se vaya a quedar sin trabajo porque un robot con inteligencia artificial vaya a estar sentado en su silla cuando llegue mañana a trabajar. No al menos por el momento. El problema es que aquellos profesionales que no aprendan cómo utilizar la IA para ser más eficientes, productivos y rentables en su actividad diaria, serán desplazados por otros más avispados que la usen como copiloto en su desempeño diario. Eso ya está pasando seguramente en su empresa. Y si no, faltará poco porque no hablamos de una moda pasajera. Y ni las empresas, ni los países están dispuestos a dejar pasar las oportunidades que trae la inteligencia artificial. Aunque por el camino, tengamos que ir aprendiendo y a, más de una empresa, le caiga una sanción millonaria.