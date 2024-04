Saquen sus manos de la vivienda

1 Se lee en minutos



Bajada de las hipotecas: esto es lo que ocurrirá con las fijas, variables y mixtas / EPC

No es nada habitual que un informe del Banco de España conecte con la conversación recurrente entre los más jóvenes. Pero la excepción confirma la regla y el informe sobre el mercado de la vivienda en España la clava: la inestabilidad de la oferta ligada a la recurrencia de la demanda tensiona el mercado al generar un déficit de 600.000 viviendas en los últimos cuatro años, especialmente en las zonas urbanas y turísticas. No se puede decir más con menos palabras. Aunque se podría decir más claro: "señores políticos saquen sus manos del mercado de la vivienda porque lejos de arreglar el problema, lo agravan". En lugar de dedicarse a lo que está en sus manos (poner suelo a disposición de los operadores, promover vivienda en alquiler asequible y velar por la seguridad jurídica), se dedican a regular los precios, toparlos y restringir todavía más la oferta como denuncia el Banco de España.

Desde la base, las cosas también se ven con meridiana claridad. Entrevistamos al presidente de los vecinos de Barcelona, Camilo Ramos, que explica la lucha encarnizada por hacerse con un vivienda de alquiler en el área metropolitana de la ciudad. En los últimos años, en este ámbito, las cosas no han hecho más que empeorar porque los gobernantes han sido incapaces de tomar ninguna medida a medio plazo que son las únicas que pueden funcionar. Los apaños en forma de titulares espectaculares y de soluciones mágicas ya hemos visto a dónde nos llevan. Tomemos nota.