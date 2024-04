1 Se lee en minutos



La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. / Europa Press

Tengo un amigo que sabe mucho -y cuando digo mucho, es mucho- sobre Defensa. Le he preguntado que si es alarmista admitir que Europa se halla en un clima prebélico. Con pesadumbre ha admitido que difícilmente se puede calificar de otro modo. Y no solo por el tono que, cada vez más, frecuentan los políticos. Me ha recordado que nunca antes, desde la caída del muro de Berlín, había habido unas maniobras continentales de la OTAN de tal calibre en Europa como las que ahora están en marcha en la parte oriental, la más cercana a Rusia. Y me ha hablado de un síntoma aún mayor: cuando el dinero mira a la guerra...

En los próximos días, además, el Parlamento Europeo aprobará definitivamente unas nuevas reglas fiscales que, entre sus novedades, establecen que la inversión en Defensa de los Estados no se tendrá en cuenta a la hora de valorar si han incurrido en un déficit presupuestario excesivo. Cuando el dinero mira a la guerra, la niebla prebélica se vuelve espesa.