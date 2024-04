Enrique Tomás: "El año que viene será un buen momento para plantearse salir a bolsa"

Enrique Tomás, en el local que tiene en la avenida Diagonal de Barcelona / Elisenda Pons

Nació en Badalona hace 57 años. Empezó con una tienda en el mercado de La Salud de Badalona y ahora lidera la cadena de jamonerías que lleva su nombre. Vende 3.200 piezas diarias de jamón, que le suministran más de 100 bodegas de toda España, y proyecta un crecimiento cercano al 80% en 2024 para alcanzar un volumen de negocio de 300 millones de euros.

Con 15 años compró a su padre la tocinería del mercado de Badalona. Hoy tiene más de 149 tiendas especializadas en jamón ibérico y genera un volumen de negocio de 134 millones. ¿Por qué tan joven?

Con 8 años empecé a ayudar los sábados en el negocio familiar. No podía ir a jugar a fútbol con mis amigos. Los sábados era el día de más trabajo porque la gente recibía la paga el viernes y compraba comida el sábado. El 50% de la venta de la semana se hacía el sábado. Con 13 años, además, me puse a trabajar en otro sitio los domingos haciendo pollos a l’ast [asados] y empecé a ganar mucho dinero. Cuando acabé la EGB, de lunes a sábado trabajaba para casa a cambio de una paga, y los domingos con los pollos. Cosas de la vida: decido hacerme cargo de esa tienda porque si no, se cierra. Empiezo a vender el doble de pollos y añado las patatas con las que gano casi más dinero. Era una locura. Se le suma que mi padre no era un buen gestor. A los 15 años se abre el mercado de La Salud en Badalona y le dejo el dinero para abrir una tocinería. Pero cuando me hago cargo de ella monto un negocio completamente nuevo y me enfoco solo en el jamón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya me había dado cuenta de que era el único producto que realmente fidelizaba al cliente. Han pasado 41 años y sigue siendo así y la prueba la tienes en que Mercadona, solo tiene un embutido donde despacha: el del jamón.

¿Cómo se pasa de tendero a empresario?

Todo empieza cuando piensas: tengo una tienda y gano 10; si tuviera otra, ganaría 20. Y abres la segunda tienda y ganas 18. Dices: bueno, si monto la tercera, ganaré 27. Pero la realidad es que ganas 24. Piensas: no está mal. Para ir abriendo hay que ir creando una estructura que, en la práctica, es tener una oficina, una mesa, una secretaria, etcétera. Sin estructura no se puede crecer y para que la estructura tenga sentido necesitas crecer. Es un bucle donde se genera el momento más peligroso del negocio porque es cuando te entran las prisas y decides abrir la cuarta y la quinta sin pensártelo mucho. En mi caso, tenía dos tiendas en Badalona. La tercera la monto en 1989 en Santa Coloma. La cuarta, en el 90, en Barcelona. Y no acierto; pero decido inaugurar la quinta, otra vez en Santa Coloma. Y me la pego. Pero como hasta ahora me ha ido bien y todo el mundo te dice que eres "un campeón", el ego te ciega. Después de perder cerca de 13 millones de pesetas de la época, que para mí era una barbaridad, decido cerrar la tienda.

¿Qué pasó luego? ¿Cómo decide volver a abrir?

En ese momento me doy cuenta de que no pasa nada, que solo es un negocio. Es la primera vez que venzo a mi ego. Sin estructura no puedes convertirte en una empresa. Puedes ser un tendero grande pero ser empresario es otra cosa. Ser empresario es crear algo que realmente pueda funcionar sin ti. Para escalar un negocio hay que profesionalizarlo. Soy el director general, junto a mi hijo Albert, me apoyo en un comité de gestión y tengo un consejo consultor donde conviven personas de la empresa con personas que no lo son y que tienen un punto de vista diferente.

Una vez profesionalizado el negocio, ¿empieza a escalarlo?

Sí. Primero abro hasta 12 puntos de venta en Cataluña gracias a un acuerdo que hago con los supermercados Dia, que me permite crecer rápido pero sin inversión porque solo llevo la carnicería de dentro. Llego a tener unos 70 puntos de venta con ellos. Y a partir de ahí: prueba-error. Hoy estoy vivo porque la suma de los aciertos y la resta de los errores queda en positivo. Me he equivocado muchas veces y me volveré a equivocar seguro.

Enrique Tomás tiene entre manos iniciativas que abarcan el turismo, la música y el deporte para consolidarse como «seleccionador español del buen jamón».

¿Cuándo se plantea que es buen momento para salir fuera de Cataluña?

La primera tienda que abro fuera es en 2012 en Zaragoza, y después, Madrid y Londres. Abrimos tres tiendas en Madrid en una semana y tres en Londres en un año. Cuesta lo mismo enviar un supervisor para una tienda que para tres. Si sabemos que queremos tres, abrimos las tres a la vez y ganamos capacidad económica. La gran mayoría de las tiendas que abrimos son en propiedad. Hay un momento en el que lanzo un proyecto de franquicias muy potente para abrir 35 tiendas pero me doy cuenta de que mi negocio no es franquiciable y paro. Muchas me las quedé y otras cerraron. De esas, quedan ocho franquicias, que mientras lo hagan bien, seguirán estando.

¿Por qué no es franquiciable el jamón?

Franquicio porque no puedo estar en todas las tiendas. Puedo hacerlo todo menos estar detrás del mostrador, pero luego me doy cuenta de que tenemos una dependencia enorme de la persona que esté detrás. Ninguna tienda mía, si la persona que hay detrás no es la correcta, puede funcionar. Voy a decir una obviedad pero el principal ingrediente de un bocadillo es el amor. El de un café, también. La diferencia es que en el mundo del jamón puedes ver el precio pero no el valor. Siempre recomiendo no comprar ningún jamón sin probarlo primero. Si abro un jamón y lo tengo que vender a 10 lo vendo a 10, me da igual lo que me haya costado. Pero de la misma manera, si lo tengo que vender a cinco, lo hago. Si el que he comprado a seis he tenido que venderlo a cinco, llamo al proveedor para que me baje el precio o no le compro más porque el precio no era el valor que tenía. ¿Cómo puedes franquiciar eso?

"Ser empresario es crear algo que pueda funcionar sin ti. Si no, eres un tendero grande"



En 2019, en plena expansión, facturaba 60 millones. Llegó la pandemia de coronavirus. Se deshizo de las tiendas de Londres y se planteó bajar persiana definitivamente. ¿Cómo resistió?

El 11 de marzo de 2019 estaba con mi hijo en Miami dando por bueno un local para abrir allí. En febrero había estado en Japón mirando sitios, en Estados Unidos inaugurando la tienda de Dallas… y de golpe nos encierran. Nunca pensé que fueran más de 15 días. Todavía hoy no entiendo cómo seguimos vivos. Seguramente se podría haber gestionado mejor pero le doy las gracias al Gobierno español porque tomaron dos decisiones que nos dieron oxígeno para no cerrar del todo, fueron los ertes y los créditos ICO. Sin ellos estaría muerto. Y, además, no me escondí. En lugar de no coger el teléfono, me fui a ver uno a uno a todos mis proveedores y les dije: «No te he fallado nunca y no te quiero fallar, quiero pagarte, pero ahora lo tengo todo cerrado». El género que me tenían que mandar no lo podía recepcionar. Cuando se empezó a abrir de nuevo todo era take away. En 2020, la facturación cayó a la mitad. Ahora todo ha cambiado de nuevo, ¡me ofrecen tanto negocio! Parezco Pep Guardiola repartiendo juego. En 2022 alcanzamos ventas por valor de 89 millones. El año pasado fue de 134 millones y la previsión para 2024 es de 300 millones.

¿Volverá a abrir en Londres?

Sin duda y estamos ya muy cerca de hacerlo, pero por supuesto con un socio local. Durante la pandemia decidí que no abriría en ningún sitio fuera de España sin un socio local. Estamos a punto de inaugurar cuatro tiendas en el aeropuerto de China y voy al 50% con dos buenas amigas que son de allí. Ahora mismo estamos presentes en Perú, Argentina, Puerto Rico, México, República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Italia y estamos en obras, además de en China, en Japón y Andorra. Calculamos que este año abriremos 30 tiendas nuevas, 10 propias y 20 con algún operador como Areas, AutoGrill y Alsea.

¿Se ha planteado dar entrada a algún socio para crecer rápido?

He estado dos o tres veces bastante adelantado en conversaciones con fondos, pero ya lo tengo muy claro: no quiero un fondo típico que entra y sale. Te ayudan en una primera fase pero luego, como ya están en una posición de salida, empiezan a tomar decisiones que van en contra de la continuidad del negocio. Y un negocio es como un hijo: hay que estar constantemente encima de él. De hecho, seguramente, si no tuviera a mis hijos no tendría energía para todo, creo que a estas alturas ya habría vendido. He tenido un par de ofertas muy bestias encima de la mesa.

¿Y salir a bolsa?

Hemos hablado de hacer lo que toque cuando toque. La opción de entrar en bolsa me gusta por la posibilidad de tener recursos sin que haya nadie que venga a sentarse en el consejo. No lo descarto. Varias personas se han acercado para hacerlo. No creía que fuera el momento. Después de 2024, cuando ya hayamos superado un ebitda de 20 millones, creo que será un buen momento para plantearlo. No haré ningún movimiento si no hay una garantía enorme de que puedo controlar el siguiente paso.

"En pandemia, los ertes y los créditos ICO nos dieron oxígeno para resistir"

¿Sus proyectos más inmediatos?

País Jamón Tour. No sabes la ilusión que me hace. Hace 35 años que lo tengo en mente: llevar a la gente allí donde se hace el jamón, explicarle el mundo del jamón desde la dehesa. Quiero que sea una experiencia tan bestia que quien venga sea un fan de la marca. Vamos a crear riqueza en pueblos de España que hasta ahora tenían poco reclamo turístico y a ser posible con el 70% de los trabajadores de Ilunion, que son personas que no lo tienen fácil.

¿Se jubilará?

Nunca. Moriré con las botas puestas. Días atrás entregué un premio en Madrid y me encontré con dos amigos que trabajaron mano a mano con Amancio Ortega. Me explicaron que aunque Ortega les decía que ya no se encargaba de nada, con 88 años, estaba más implicado que nunca en Inditex. En mi caso, no me quiero retirar jamás. Ahora bien, una cosa es que no me retire y otra que esté en el día a día. Seré el director general los próximos seis años. Luego, el presidente para salir de la gestión diaria que ahora llevo con mis hijos. Me parecería una barbaridad no hacer nada con 62 años. Mi sueño no es irme a vivir al Caribe. Vivo en Badalona y me encanta. Seguiré viviendo en Badalona pase lo que pase. Mi reto de futuro es disfrutar del camino e intentar tener pocos días malos.