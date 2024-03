Casi 256.000 personas optan por el renting frente a la compra de vehículos

Una persona conduce un coche / Cedida

El comportamiento de los consumidores está cambiando en cuanto a las decisiones de compra de vehículos. Cada vez más se apuesta por otras modalidades más "flexibles y adaptativas" que permiten hacer uso del vehículo sin desembolsos iniciales o préstamos. Así lo recoge Northgate Renting Flexible en un artículo en el que analiza las cinco razones por las que los clientes se decantan por esta opción.

El renting para particulares empieza a ganar terreno con datos favorables en los últimos años. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) los clientes de renting han aumentado un 360,51% desde 2015. Un total de 55.586 usuarios elegían esta opción en 2015, mientras que en 2023 esta cifra ascendió a los 255.981. De los 200.395 nuevos clientes, el 59,30% son autónomos y particulares y el 36,21% son empresas pequeñas. Así que, en los últimos ocho años, se ha registrado un aumento del 27,15% de los usuarios particulares y autónomos.

En cuanto a los beneficios de esta opción, Northgate Renting Flexible destaca precisamente el hecho de que el usuario no tenga que fijar una duración en la contratación del renting, y que no haya compromisos en los plazos. Se trata de un alquiler flexible que permite contratar por meses y devolver el coche si no se hace uso del mismo. Por otra parte, no hay gastos de entrada. Y todos los servicios que se ofrecen están unificados en una sola cuota mensual -impuestos, seguro, mantenimiento, revisiones, atención en carretera-. También se dispone de vehículo de sustitución en caso de avería. En cuanto a las cuotas, cada mes es exactamente el mismo importe.

Northgate cuenta con una flota de vehículos con una media en torno a los dos años, con el plus de poder cambiar de tipo de vehículo si se necesita, sin tener que hacer frente a penalizaciones por cancelación de contrato al particular antes de lo previsto. El proceso de contratación de un vehículo de renting para particulares es 100% online. Hay que elegir el vehículo que se necesita, con la posibilidad de acceder a un eléctrico o híbrido, registrarse para subir la documentación y firmar digitalmente. Por último, se elige recogida en uno de sus 30 centros o entrega a domicilio.