De Dogecoin a la 'cripto' ligada a Trump: las 10 criptomonedas meme que están arrasando en el mundo digital

La criptomoneda dogecoin se dispara tras usar Twitter su símbolo como logo. / DADO RUVIC

Seguro que recuerda haber entrado un día de abril de 2023 a la red social X (antes Twitter) y llevarse una sorpresa al ver que un perro de raza japonesa shiba inu sustituía el tradicional logo del pájaro azul. Era la carátula de Dogecoin, una memecoin conocida por dispararse en tan solo una jornada más de un 26% por la trastada de Elon Musk. En los últimos años han aparecido múltiples criptomonedas que buscan divertir a los inversores a partir de memes o chistes compartidos a través de las redes sociales. Nacieron en muchos casos para burlarse de la especulación que rodea el mundo de las criptomonedas, aunque algunas de ellas construyeron más tarde un proyecto más serio alrededor del mismo. Y es que, a pesar de haber nacido como una alternativa cercana a los jóvenes que solo busca la mofa, la capitalización de las memecoins no es ninguna broma: comercializa 31.939 dólares y su capitalización supera los 62.000 dólares, a escasas cifras de superar al bitcoin (66.122).

No hay un memecoin igual que otro, al menos en los aspectos técnicos. Los hay basados en ecosistemas de juegos (Sponge V2 o Meme Kombat), otros utilizan inteligencia artificial para despejar de amenazas el universo de las criptomonedas (ScottyAi) o se dirigen a inversores minoristas que busquen ganancias significativas a corto plazo (Mr. Hankey Coin). Algunos, como Thug Life Token, buscan crear una comunidad entre quienes han sufrido algún descalabro en el mundo de las monedas digitales. Después de años de furor, las memecoins vivían un momento inusualmente tranquilo. Hasta ahora. El 'halving' del bitcoin (su división por dos) ha impulsado la cotización de la principal criptomoneda, y con ella, ha revitalizado los proyectos de las monedas digitales bromistas. A continuación explicamos quién está detrás de las 10 principales memecoins que están arransando en redes sociales:

Dogecoin

Es la memecoin por excelencia y la que lidera la lista con una capitalización de 26.102 dólares. Creada por los ingenieros de software Billy Markus y Jackson Palmer, esta criptomoneda con un perro de raza shiba inu como logo se considera la primera memecoin de todos los tiempos. Sus dueños dieron a luz Dogecoin en 2013 para reírse de la especulación salvaje que tenía lugar en ese momento en el mundo de las criptomonedas. Actualmente es la segunda moneda con más seguidores en la red social Reddit, donde circulan principalmente las memecoins. Como curiosidad, la Dogecoin Foundation consiguió recaudar en colaboración con Charity: Water 40 millones de Dogecoin (unos 30.000 dólares en ese momento) para construir una presa en el río Tana (Kenia). Esta memecoin también ha sufrido varias montañas rusas en su cotización por la influencia del magnate Elon Musk, a quien se le ha acusado de manipulación del mercado por emitir opiniones sobre la misma teniendo en su poder dogecoins.

Community celebration of 10 years of Dogecoin, on Spaces today at 6PM CST with @djdoge69 - join in and share your best memories from 10yrs of Do Only Good Everyday and remembering where it all began. https://t.co/nSgkoB262d pic.twitter.com/8Jkp9u2dZg — Dogecoin (@dogecoin) 6 de diciembre de 2023

Shiba Inu

Poco después de que Dogecoin saliese al mercado, un desarrollador anónimo, conocido como Ryoshi, creó Shiba Ibu para destronar a la primera en 2020. Hoy es la segunda memecoin más importante del mercado con una capitalización de 23.855 dólares. En su caso, la comunidad de Shiba Inu ha desarrollado su propio intercambio descentralizado, llamado ShibaSwap, un mercado de NFTs y un metaverso.

Started from the bottom, now we here 🐕 pic.twitter.com/6BEGChQdWb — Shib (@Shibtoken) 5 de marzo de 2024

Pepe

Creada para homenajear al personaje de Pepe the Frog, un meme clásico de Internet creado por Matt Furie que se convirtió en el logo de la extrema derecha durante años, es una moneda meme que opera en la blockchain de Ethereum. Nació con el propósito de aprovechar la popularidad de este tipo de monedas gracias a una imagen conocida, solo se puede comprar, vender o mantener y se distingue por tener una política sin impuestos. Su capitalización es de 2.191 dólares.

Bonk!

Otra memecoin que bebe de la imagen del perro shiba inu, pero con una capitalización de 2.612 dólares. Bonk! nació como respuesta a la creciente seriedad y proyectos robustos que comenzaban a poblar el espacio de las memecoins. En su caso, busca devolver la alegría y la inclusión al mundo de las criptomonedas para revivir su espíritu original y construir un grupo de seguidores en el ecosistema Solana. Este token que opera en la blockchain Solana es conocida por sus transacciones de bajo coste y alta velocidad.

Say BONK right now



The Dog dares you — Bonk! (@bonk_inu) 4 de marzo de 2024

Dogwifhat

Es un token de Solana con un perro de la raza shiba inu que nació hace apenas cuatro meses y que se disparó un 2.000% entre noviembre y diciembre. Es la quinta memecoin por capitalización (1.813 dólares), y como otras monedas pertenecientes a este espacio, obtiene ganancias superiores al 200% en tan solo una semana. Este perro con sombrero inició su andadura como meme en 2019, cuando un jugador profesional del videojuego Fortnite publicó la fotografía de este animal en su perfil de Twitter. Dogwifhat ha sido recientemente incluida en la lista de activos del exchange RobinHood para Europa, algo que ha ayudado a disparar su cotización.

Floki

Se la conoce como la 'criptomoneda del pueblo' y busca educar a su comunidad sobre la tecnología blockchain, sus herramientas y los tokens digitales. Su capitalización ronda los 1.358 dólares a partir del desarrollo de tres proyectos. El primero de ellos, Valhalla, es un metaverso donde los usuarios son representados por NFT. FlokiPlaces es un espacio diseñado para ayudar a los inversores a comprar bienes físicos con monedas digitales y FlokiFi es una plataforma de intercambio descentralizada.

Memecoin

Con una capitalización de 508.922 dólares, la memecoin que utiliza su significado para nombrarse es una de las más conocidas del mercado. Según su sitio web oficial, "Memecoin es literalmente una moneda meme. Sin utilidad. Sin hoja de ruta. Sin promesas. Sin expectativa de retorno financiero. Solo memes al 100%". Detrás del proyecto se encuentra Memeland Group, que busca fomentar las conexiones entre distintas comunidades y creadores utilizando las bromas de Internet y los NFT. Durante la venta privada realizada antes de su lanzamiento, de 28 horas, consiguió atraer hasta 8 millones de dólares.

Baby Doge Coin

Al igual que en casos anteriores, Baby Doge Coin se sirve del meme existente de perros de la raza japonesa para impulsar su cotización. Con una capitalización de 339.276 dólares, Baby Doge Coin fue desarrollado en la Binance Smart Chain y es una bifurcación de Luckycoin, una criptomoneda ya desaparecida que procedía de Litecoin. A diferencia de Dogecoin, este token existe en su propia red de blockchain y se puede acceder a ella a través de billeteras de Ethereum y BNB Chain. Dos semanas después de su lanzamiento, en junio de 2020, Elon Musk escribió en X sobre Baby Doge Coin e impulsó su precio en hasta un 130%.

Victory awaits those who unleash the memes ! pic.twitter.com/QRLmn8IB7a — Baby Doge (@BabyDogeCoin) 3 de marzo de 2024

MAGA

Noticias relacionadas

Es una memecoin con temática del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Por si quedaban dudas, su distintivo en los mercados es TRUMP. Este token opera en la blockchain de Ethereum y cuenta con una capitalización de 371.100 dólares. Sus creadores conciben MAGA como un experimento, conocido como PoliFi, donde se encuentra la política, las finanzas y la comunidad. En él, los inversores pueden hacer apuestas sobre la probabilidad de que se produzca un acontecimiento, como las posibilidades de que Trump gane las próximas elecciones presidenciales previstas para noviembre de este año. En el último mes, coincidiendo con la mayor exposición del candidato republicano, se ha revalorizado en más de un 700%.

An additional $301,925 has been added to the $TRUMP liquidity pool and burned. pic.twitter.com/CzKqchGIS9 — MAGA Memecoin (@MAGAMemecoin) 5 de marzo de 2024

Bone ShibaSwap

Con una capitalización de 307.249 dólares, se trata de un token de gobernanza dentro del ecosistema descentralizado de ShibaSwap. Está basado en la red de blockchain de Ethereum y coexiste con otros tokens en el ecosistema Shiba, como el memecoin Shiba Inu. Salió al mercado en julio de 2021 para dar capacidad de votar en propuestas y acceder a futuros NFT a la comunidad Shiba Inu, también conocida como el Ejército Shib. En este ecosistema, la influencia de voto de cada usuario es directamente proporcional al número de tokens Bone ShibaSwap que posea.