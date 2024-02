Diferencias entre pensión contributiva y no contributiva: comparativa de las prestaciones

Fechas de cobro de las pensiones en enero. Los bancos adelantan días

3 Se lee en minutos Redacción



Las pensiones contributivas y no contributivas son dos tipos de prestaciones económicas que ofrece el sistema de Seguridad Social. Ambas tienen como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas que, por diferentes motivos, no pueden acceder a una pensión contributiva ordinaria que cobran los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social. La principal diferencia entre las dos pensiones es el origen de la prestación. Las pensiones contributivas se otorgan en función del tiempo que la persona haya cotizado a la Seguridad Social. Por el contrario, las pensiones no contributivas se otorgan en función de la situación de necesidad de la persona, independientemente de si ha cotizado o no a la Seguridad Social.

Requistos para cobrar una pensión (contributiva o no contributiva)

Requisitos de acceso : para acceder a una pensión contributiva, la persona debe cumplir una serie de requisitos, como tener una edad determinada, haber cotizado un mínimo de años y tener una situación de necesidad. Para acceder a una pensión no contributiva, la persona debe cumplir los siguientes requisitos: tener una edad determinada, no tener ingresos suficientes y no tener derecho a una pensión contributiva ordinaria.

Cuantía : la cuantía de las pensiones contributivas se calcula en función de los años cotizados y de los salarios percibidos. La cuantía de las pensiones no contributivas es fija y varía en función del número de miembros del núcleo familiar.

Gestión: las pensiones contributivas son gestionadas por la Seguridad Social. Las pensiones no contributivas son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Pensión contributiva

La pensión contributiva es una prestación económica que se otorga a las personas que han cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de tiempo. La cuantía de la pensión se calcula en función de los años cotizados y de los salarios percibidos. Los requisitos para acceder a una pensión contributiva son los siguientes:

Tener una edad determinada, que varía en función de la modalidad de pensión.

Jubilación: 66 años y 2 meses en 2023, 66 años y 4 meses en 2024, etc..

Invalidez : 16 años cotizados, o 15 años cotizados si se tiene una discapacidad reconocida del 65% o superior.

Fallecimiento: tener derecho a una pensión de viudedad, orfandad o a favor de familiares.

Haber cotizado un mínimo de años, que varía en función de la modalidad de pensión:

Jubilación : 15 años cotizados, o 12 años cotizados si se tiene una discapacidad reconocida del 65% o superior.

Invalidez : 15 años cotizados, o 12 años cotizados si se tiene una discapacidad reconocida del 65% o superior.

Tener una situación de necesidad, que se determina en función de los ingresos y del patrimonio de la persona.

Pensión no contributiva

La pensión no contributiva es una prestación económica que se otorga a las personas que se encuentran en una situación de necesidad y que no han cotizado a la Seguridad Social o que no tienen derecho a una pensión contributiva ordinaria. La cuantía de la pensión es fija y varía en función del número de miembros del núcleo familiar. Los requisitos para acceder a una pensión no contributiva son:

Noticias relacionadas

Tener una edad determinada, que varía en función de la modalidad de pensión:

Jubilación : 65 años en 2023, 66 años en 2024, etc.

Invalidez : 16 años de residencia en España, o 15 años de residencia en España si se tiene una discapacidad reconocida del 65% o superior.

Fallecimiento: tener derecho a una pensión de viudedad, orfandad o a favor de familiares.

No tener ingresos suficientes, que se determina en función de los ingresos y del patrimonio de la persona.