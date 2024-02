Esta es la pensión para las personas que nunca han cotizado a la Seguridad Social

Actualización de las pensiones: así suben las contributivas y no contributivas en 2024

1 Se lee en minutos P. G.



Las personas que a lo largo de su vida no han cotizado, como las amas de casa, tienen a su disposición las pensiones no contributivas. Este 2024 este tipo de prestaciones suben un 6,9% hasta los 7.250,60 euros anuales. A nivel mensual, la pensión pasa desde los 853,77 euros hasta los 886,21 euros.

Es muy importante tener en cuenta que el amo o ama de casa no es lo mismo que empleada del hogar. Los primeros, que es el caso actual, no cotizan a la Seguridad Social, mientras los segundos sí contribuyen al sistema público de pensiones.

Todas las personas que quieran solicitar la pensión no contributiva tienen que saber que existen diferentes parámetros que deben cumplir para ser beneficiario de la pensión no contributivas. Entre los requisitos hay una limitación de edad, ingresos y lugar de residencia. Todo esto se hace para restringir exclusivamente a las personas que lo necesiten. Las exigencias son:

No haber cotizado en la Seguridad Social

Tener 65 años o más

Tener ingresos por debajo de los 7.250,60 euros anuales

Ser ciudadano español o tener residencia legal en España durante al menos durante 10 años, de los cuales dos tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicita la prestación

Sin embargo, existen excepciones a estas obligaciones y se pueden tener saltar si en la vivienda hay más familiares, y el número de conviviente determinará los límites para pedirlos. Para ello, los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad económica de convivencia deben ser inferior a estas cifras.

12.326,02 € para dos convivientes

17.401,44 € para tres convivientes

22.476,86 € para cuatro convivientes

Noticias relacionadas

Si entre los convivientes están los padres o hijos, los límites aumentan a:

30.815,05 € para dos convivientes

43.503,60 € para tres convivientes

56.192,15 € para cuatro convivientes

Los beneficiarios de esta pensión que no tienen ingresos de ningún tipo cobrarán la pensión no contributiva íntegra. Sin embargo, a medida que el beneficiario tenga otros ingresos, esta será más baja, pero nunca se podrá cobrar por debajo del mínimo del 25%. Si en la unidad de convivencia se encuentran otros pensionistas que reciben una no contributiva por jubilación, las cuantías serán las fijadas por el Imserso y que pueden consultarse en su página web.