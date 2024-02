Estas son las transferencias por las que te puede multar Hacienda: sanciones de 2.500 euros

Un inversor de criptomonedas con dinero en efectivo.

2 Se lee en minutos P. B.



Nada se le escapa a la Agencia Tributaria. Incluso los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda en caso de detectar un movimiento de sus clientes que pueda ser sospechoso. El objetivo de esta medida es evitar actividades ilegales como el blanqueo de dinero o el fraude fiscal. Aunque no estemos llevando a cabo actividades criminales, hay una serie de transferencias con las que tienes que tener cuidado, ya que si Hacienda considera que es motivo de sanción podrías recibir una multa de hasta 2.500 euros.

Colaboración de los bancos con Hacienda

Para ello, los bancos pueden compartir información con la Agencia Tributaria sobre diversos aspectos, como el estado de las cuentas de los clientes, los intereses generados y las inversiones efectuadas por los mismos, como sus movimientos en fondos de inversión, acciones o depósitos.

Más tarde, estos datos serán utilizados por el organismo para elaborar el borrador de la Declaración de la Renta y así realizar una estimación de los ingresos del contribuyente. Pero además de esta información, las entidades bancarias deben compartir datos sobre otro tipo de transacciones.

Límite de dinero que puedes enviar

A partir de una cierta cantidad de dinero, las transacciones deben declararse para no levantar sospechas de Hacienda. Este límite está recogido en la Ley 7/2012, fechada en el 29 de octubre de la normativa tributaria. Según aparece en la regulación, el mínimo para transferir dinero sin realizar ningún tipo de declaración está fijado en los 10.000 euros. También se aplica un máximo para otras operaciones, como la retirada de efectivo en cajeros, ya sea a través de banca online o con el móvil.

Además, tal y como determina la Ley 10/2010 del 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales, algunas entidades bancarias podrían limitar los movimientos digitales de dinero que superen los 6.000 euros.

Estas son las multas que puede poner Hacienda

Noticias relacionadas

En base a estas dos regulaciones, la Agencia Tributaria revisará la transferencia por si pudiese haber un incumplimiento de la ley. Y en caso de que se reciba más dinero del límite establecido, el beneficiario será obligado a incluirlo en el correspondiente ejercicio de la Declaración de la Renta.

Hay sanciones para quienes no respeten la ley según la cantidad de dinero. Las multas varían entre un 2% y un 25% de la cantidad no declarada, lo que equivale a 2.500 euros en el caso de que la cuantía de la transferencia no notificada sea igual o superior a los 10.000 euros. Asimismo, en el caso de presentar los modelos y que contuviesen de forma incompleta inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, la sanción podría ascender a los 150 euros.