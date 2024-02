El fabricante de motos eléctricas Silence anuncia un erte sobre sus 300 empleados en Zona Franca y Sant Boi

Silence: Acciona Battery Station

El fabricante de motocicletas y nano coches eléctricos Silence ha anunciado este miércoles a sus trabajadores su intención de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. Así lo confirman a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio perteneciente al grupo Prensa Ibérica, fuentes consultadas de Silence. Afectará a las plantas de Zona Franca, donde antaño estaban las instalaciones de Nissan, y al centro de Sant Boi de Llobregat y repercutirá a sus más de 300 trabajadores, según cuantifican fuentes sindicales consultadas. Si bien la afectación puede ser desigual según líneas de producción o las divisiones y la concreción será objeto ahora de negociación entre las partes.

El motivo oficial que les ha dado la dirección a los trabajadores son problemas de estoc e insiste en que el proyecto de reindustrialización no corre peligro pese al contratiempo en las producciones. Fuentes del Departament de Treball confirman que el expediente todavía no ha sido registrado en sus oficinas y ahora empiezan las negociaciones entre las partes. Las centrales tratarán de que la compañía complemente la prestación que los afectados cobrarán del Sepe mientras dure la suspensión.

El anuncio del erte de Silence llega justo un día después de que Seat anunicará que deja de operar su servicio de motos compartidas, Seat Mó, en Barcelona a partir del próximo 1 de marzo. El motivo aducido por la compañía fue los "elevados costes operativos" y la "falta de rentabilidad" del servicio, que en la capital catalana cuenta desde el primer día con una flota de 632 vehículos eléctricos. Motos que fueron fabricadas en su día por Silence.

Silence fue la primera empresa especializada en producciones industriales que se instaló en los terrenos que hasta el 31 de diciembre del 2021 ocupó Nissan en la periferia barcelonesa. A expensas de que se concretara la llegada de otro gran fabricante asiático -cosa que finalmente no sucedió-, las administraciones, el Consorci de la Zona Franca y los sindicatos apostaron por dar encaje al proyecto de Silence -visto entonces como más maduro empresarialmente-. De los 517.000 metros cuadrados que dejaron los japoneses, el proyecto fundado por Carlos Sotelo y luego coparticipado por Acciona ocupa actualmente un 12%.

El fabricante de vehículos eléctricos se comprometió a contratar a un centenar de empleados despedidos por Nissan para iniciar sus producciones de motocicletas eléctricas y nano coches, estos en colaboración con Seat. La puesta en marcha de este proyecto está demorándose más de lo previsto y ello ha repercutido en el calendario de Silence, que ha optado por un erte para encajar el excedente de plantilla.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección ha insistido en el mensaje de que el proyecto industrial no corre peligro y que el ajuste de plantilla será temporal. También explican que las producciones de motocicletas llevaban tiempo paradas o a mínimos, ya que durante el ejercicio pasado se produjo más de lo que se vendió y ahora la compañía opta por no sacar más motos hasta que no se haya colocado parte de las ya fabricadas.

La dirección ha citado a los representantes de los trabajadores para el próximo martes 27 de febrero para iniciar las conversaciones, concretar la afectación del expediente y estudiar posibles complementos salariales, entre otros.