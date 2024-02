Huelga de los agricultores hoy, 20 de febrero, en directo: los agricultores comienzan este martes su marcha hacia la tractorada de Madrid

Canarias | Agricultores canarios claman contra la caída de renta y burocracia: "Estamos a punto de tirar la toalla"

Las organizaciones agrícolas Asaga Canarias y Coag-Canarias han lamentado este jueves en una comparecencia conjunta ante la comisión de Agricultura del Parlamento el "calvario" de la burocracia, la fuerte subida de los costes de producción, la caída de la renta y el impacto que tiene la Agenda 2030 en el sector primario. "Estamos a punto de tirar la toalla porque no podemos soportar más presión", ha señalado la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, quien ha señalado que el malestar ya proviene desde 2020 porque "la situación estaba mal" y ahora hay "más rencores" y se han maximizado los motivos para salir a las calles. Ha apuntado que no logran "cubrir gastos" y por ello no hay relevo generacional garantizado dado que los jóvenes "no ven futuro" porque las explotaciones no ganan dinero, al tiempo que se está "descabalgando" a los veteranos, que "son incapaces" de "rellenar tanta burocracia". "¿Sirve de algo?", se ha preguntado.