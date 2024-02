Renta 2023-2024: cuándo unos ingresos están exentos y cómo afectan a tu declaración de renta

Una persona hace la declaración de la Renta.

En la declaración de IRPF se tiene que incluir todas las rentas, es decir, los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, los derivados del ejercicio de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales, y las imputaciones de renta establecidas por ley.

No obstante, según la Agencia Tributaria, existen un serie de supuestos en los que, a pesar de haberse producido el hecho imponible (la obtención de rentas), no nace la obligación de tributar; cuando esto ocurre nos encontramos ante una renta exenta. En este sentido, no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y, salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, no se deberá incluir en la declaración.

¿Qué ingreso se considera una renta exenta?

El portal Taxdown ha puesto en marcha incluyendo aquellos ingresos que no cuentan a la hora de rendir cuentas con Hacienda y son los que un ciudadano recibe por los siguientes conceptos: