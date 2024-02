Ezequiel Sánchez (PLD Space): "Nuestra obsesión es hacer una compañía de lanzamiento de cohetes que sea rentable"

Ezequiel Sánchez, en la sede de PLD Space, junto a un cohete de su modelo Miura 1. / Áxel Álvarez

En octubre hicieron historia al lanzar el primer cohete español, ¿qué significó para ustedes ese hito?

Constatar que lo que estábamos haciendo era correcto, porque tú presupones que el cohete va a volar, pero es la primera vez que lo haces. Ver que estaba volando y que tenía más empuje que masa fue constatar que nuestros procedimientos eran los adecuados, la calidad del proceso, el tiempo que se tarda en hacer un cohete y también la estructura de costes, que es muy importante. Y todo eso en la parte objetiva, porque luego está la parte emocional que va alrededor. Te pasan mil imágenes por la cabeza, toda la gente que te ha ayudado, mucho esfuerzo y muchas situaciones difíciles.

¿Qué fue más difícil, desarrollar toda la tecnología o conseguir la financiación?

Yo diría que la financiación. La verdadera innovación de PLD Space ha sido lograr una financiación fuera del sistema convencional. Hemos conseguido ir pasando de etapas para poder desarrollar el programa, más que como un objetivo, porque era el único medio que teníamos de hacerlo, porque necesitas tener acreditada una reputación y una trayectoria desde un punto de vista tecnológico para captar fondos. Hay mucha gente a la que le sorprende, que cree que hemos crecido gracias a las subvenciones, y esto ha crecido gracias al dinero privado, las subvenciones han sido una anécdota. El grueso ha sido inversión privada y luego ha habido inversión pública, a través del CDTI, que lo que ha hecho es apostar por el proyecto porque también había un inversor privado.

¿Qué supone que el Gobierno les haya seleccionado dentro del PERTE aeroespacial para desarrollar el lanzador de microsatélites, con una inyección de 40,5 millones?

Esto es un contrato de compra pública precomercial. Es decir, lo que ha mostrado el Gobierno es un interés en que haya una solución para el transporte espacial, porque hoy Europa no tiene acceso al espacio. Pese a que [el lanzamiento de satélites] ha sido una industria que ha estado liderada por Europa durante los últimos 40 años, hace tres años que hemos perdido capacidad, porque el programa Ariane 6 lleva retraso. Se espera que este año pueda volar, pero el año pasado Europa hizo solo tres lanzamientos, mientras que EEUU hizo 108. A nivel nacional, la soberanía tecnológica también es muy importante para los países y el Gobierno lo que ha dicho es: "Nos interesa contar con una solución de acceso al espacio, desarrollad un prototipo que estamos dispuestos a poder comprarlo". Por lo tanto, se trata de un contrato comercial, que para nosotros es importante porque tenemos un cliente ancla. Y ha pasado a nivel nacional y ha pasado con la Comisión Europea, que lo que nos están diciendo es que les interesa la solución comercial que tenemos y que están dispuestos a comprarnos lanzamientos, que es al final de lo que viven las empresas, de los clientes.

¿Para qué darán esos 40,5 millones en el proceso de desarrollo del Miura 5?

Tenemos un programa que vamos ejecutando en base a la financiación y ahora podemos hacerlo a mayor velocidad gracias a ese contrato. Tener un cliente que está dispuesto a comprar nos permite realizar inversiones de una manera más rápida. Este es un negocio muy intensivo en capital y, dentro de la cadena de valor de lo que supone fabricar un satélite, lanzarlo y operarlo, lo que más inversión requiere es el lanzador, porque tienes que desplegar mucha infraestructura. Tenemos que hacer un espaciopuerto, bancos de ensayos, etcétera.

Lo citaba usted antes, además del PERTE, también les ha seleccionado Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea (CE) como uno de los cinco proveedores de servicios de lanzamiento para misiones institucionales europeas en el marco de la Flight Ticket Initiative. ¿Qué les aporta esta selección?

Es lo mismo. Se quiere facilitar que los nuevos entrantes en este negocio tengan capacidad de acceder al mercado y lo que hace la Comisión Europea es posicionarse como un cliente ancla, diciendo que le interesa que, como alternativa a Arianespace -que es la compañía que hasta ahora prestaba estos servicios en Europa de forma casi exclusiva-, haya más operadores con esa capacidad. Para nosotros es muy buena noticia, es una especie de marchamo, de certificación del interés que despierta el proyecto y de su seriedad.

En términos generales, ¿cómo ve la industria aeroespacial europea en la actualidad?

Yo creo que estamos saliendo de un programa que ha estado funcionando los últimos 30 años, en el que la Agencia Espacial Europea impulsaba tecnología desde un punto de vista científico y de negocio, y ahora estamos transitando de un negocio desarrollado públicamente a otro que se está desarrollando desde el lado privado. Igual que ha ocurrido en otras industrias, la industria aeroespacial está transitando desde lo público a lo privado. Consideramos que tiene sentido que la ESA esté desarrollando programas científicos, de incentivos de tecnología, de misiones que normalmente no tienen un uso comercial, pero hay operadores que están desarrollando de una manera más eficiente a nivel económico soluciones para acceder al espacio. Y ahí es donde nos enmarcamos nosotros. Son nuevos entrantes de lo que se ha llamado el new space, que lo que estamos haciendo es dar el mismo servicio que estaban dando esos operadores consolidados y con el mismo nivel de calidad. Lo que hemos hecho -conseguir un primer lanzamiento exitoso- es muy difícil, pero lo hemos hecho con mucho menos presupuesto y en menos tiempo.

Hablemos de los siguientes pasos de PLD. ¿Qué porcentaje de Miura 5 está desarrollado y cuándo se lanzará comercialmente?

Pues, de todas las tecnologías que tenemos que utilizar en Miura 5, el 70% de ellas ya las hemos probado en el Miura 1. Tenemos que escalarlas al tamaño de Miura 5, pero eso es sencillo. Ahora estamos trabajando en ese otro 30% que es distinto. En cuanto a plazos, estamos en tiempo para cumplir el objetivo de volar en el último trimestre del 2025. Tenemos previsto hacer dos vuelos de prueba y a partir del tercero tendría carácter comercial.

¿Qué previsión de negocio hay?

La industria del espacio tiene un tamaño superior a la del coche eléctrico, aunque no seamos conscientes de ello. Nosotros nos dirigimos a un mercado nicho, no queremos una gran cuota. Nuestro objetivo es hacer misiones específicas, ir a órbitas muy concretas y proporcionar una disponibilidad en fechas que a día de hoy no existe en el mercado, pero nuestra cuota va a ser pequeña dentro del mercado. Cuando estemos a pleno rendimiento, planeamos hacer 30 lanzamientos al año. Para que se haga una idea, el año pasado Space X [la compañía fundada por Elon Musk] llevó a cabo 98. Nosotros somos un operador pequeñito, pero ya tenemos interés comercial por valor de 340 millones. Es decir, clientes que estarían dispuestos a contratar nuestros servicios, porque han hecho el análisis de compatibilidad de la misión y tendrían posibilidad de hacerlo.

¿Pero son contratos en firme?

No, pero casi le diría que es por nuestro lado. Es decir, podríamos firmar esos contratos, pero tendríamos que cumplir una fecha y, además, tenga en cuenta que los lanzamientos son un recurso muy escaso, hay muy pocas posibilidades de volar ahora. Entonces, nos interesa esperar un poco más y poder firmar acuerdos con clientes estratégicos.

¿Tienen estimaciones de qué facturación anual pueden llegar a alcanzar?

Sí, tenemos un plan de negocio que incluye las tecnologías actuales. Más o menos, si un lanzamiento vale 10 millones y pico y prevemos realizar 30 al año, lo que estimamos es que la compañía pueda facturar unos 300 millones anuales en una etapa madura. Y luego el margen que se puede conseguir va a depender del nivel de eficiencia.

¿Es una industria rentable?

Es una industria muy rentable, si consigues economías de escala y si eres competitivo. Se puede lanzar un cohete, pero tienes que ganar dinero haciéndolo. Hay muchas compañías que podrán lanzar uno o dos, pero no serán competitivas desde un punto de vista operacional. Nuestra obsesión es hacer una compañía que operacionalmente sea rentable. No tiene que funcionar a base de subvenciones.

¿Quiénes consideran que son su principal competencia? Ha nombrado a Space X….

Bueno, SpaceX ahora tiene un monopolio de facto en el mercado. De los 108 lanzamientos del año pasado, 98 fueron de ellos. Es decir, que tiene el grueso de los lanzamientos privados y muchos de ellos son con carga europea. En cuanto a Europa, ahora mismo hay 10 o 12 proyectos serios dentro de la industria de los lanzadores y, de esos, que estemos en una fase similar solo hay cuatro compañías. Pero somos nosotros los que estamos liderando en estos momentos la industria de los lanzadores privados en Europa. En concreto, hay dos compañías alemanas [Isar y Rocket Factory Augsburg] y una compañía danesa-escocesa [Orbex], que son las que ha elegido la Comisión Europea para poder desarrollar el programa de Flight Ticket Initiative, junto con Arianespace, que ya estaba. Pero, dentro de este segmento, los que lideramos somos nosotros.

¿Por qué?

Porque hemos hecho un lanzamiento y el resto lleva cero. Y un lanzamiento exitoso, porque puedes lanzar y que hayas aprendido, pero en nuestro caso, además, ha sido exitoso. Y, sobre todo, por el coste. Hay competidores que han conseguido 350 millones de inversión [PLD lleva levantados 65 millones, sin contar la nueva inyección del PERTE] y están en etapas mucho más anteriores. La eficiencia económica va a marcar la viabilidad de las compañías en el medio plazo.