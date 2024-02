Cómo se puede solicitar una vivienda social y cuáles son los requisitos / EUROPA PRESS - Archivo

España está destinada a aquellas familias con menos recursos y que no pueden acceder al mercado libre. Este tipo de viviendas cumplen una serie de características comunes: un precio limitado, deben ser el domicilio habitual y permanente de los solicitantes, no pueden venderse mientras no transcurra el plazo estipulado por la administración y cuentan con beneficios fiscales y ayudas.

Hay vivienda social destinada al alquiler, a la compra y también al alquiler con opción a compra y también hay viviendas sociales que cuentas con un tipo de protección diferente.

Los demandantes de estas viviendas deben cumplir unas exigencias de cara a poder optar a ser propietario de una vivienda social. Estos son los requisitos:

Ser mayor de edad

Estar inscrito en el registro de demandantes de VPO de tu comunidad autónoma

No ser propietarios de otra vivienda

No haber sido propietario de otra vivienda de protección oficial en el pasado

La vivienda deberá ser la residencia habitual

No superar el límite de rentas establecido: cada comunidad autónoma lo establece dependiendo del tipo de vivienda, pero suele estar entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM

No pueden acceder aquellas personas que han obtenido ayudas en materia de vivienda por parte del Estado en los últimos 10 años

¿Cómo se solicita?

Para solicitar una vivienda social lo principal es estar apuntado en el registro de demandantes de VPO de tu comunidad autónoma para poder participar en un sorteo público que organiza la administración. De una región a otra los requisitos, las ayudas, las cuantías y otras cuestiones pueden cambiar.

Diferentes tipos de vivienda social

La vivienda social o protegida pueden ser de dos tipos en España:

Viviendas de protección oficial de promoción pública

Son las que promueve la administración pública directamente y se adjudican a sus inquilinos mediante un sorteo público.

Viviendas de protección oficial de promoción privada

Son aquellas construidas por promotoras inmobiliarias o cooperativas que reciben una subvención de la administración pública para compensar el precio limitado de venta o alquiler.