Esta es la sanción económica a la que te enfrentas si no contestas a esta carta de Hacienda

Si recibes esta notificación de la Agencia Tributaria y no la respondes podrías enfrentarte a una multa considerable.

2 Se lee en minutos Redacción



Revisa periódicamente tu buzón: si recibes una notificación de la Agencia Tributaria, debes responder cuanto antes. Si no, podrías llevarte un susto. Según queda recogido en la Ley 39/2015, toda notificación "deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha" en que el acto haya sido dictado. Dicha comunicación deberá contener el texto íntegro de la resolución. En caso de no responder a esta notificación, explican desde TaxDown, los contribuyentes podrían ser sancionados económicamente. Aunque es más sencillo darse cuenta si la comunicación llega de manera electrónica, ¿qué puede ocurrir en el caso de las notificaciones físicas enviadas por carta?

Desde la aprobación del Real Decreto 1363/2010, ciertas personas y entidades están obligadas a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante su previa adhesión al sistema de notificación en dirección electrónica habilitada regulada en la Orden PRE/878/2010. A partir de este sistema, recibirán comunicaciones y notificaciones en actuaciones tributarias, aduaneras, estadísticas de comercio exterior y gestión recaudatoria.

La Agencia Tributaria deberá notificar a los sujetos obligados su inclusión en dicho sistema de dirección electrónica habilitada mediante medios electrónicos y no electrónicos. La consulta de cualquiera de estas notificaciones se realiza mediante la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Según la disposición adicional tercera de este Real Decreto, existe la posibilidad de señalar días sin notificaciones. Los contribuyentes pueden señalar hasta 30 días al año durante los cuales la Agencia Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada.

Hay varios colectivos incluidos en esta obligación. Son las sociedades anónimas, las personas jurídicas sin nacionalidad española, las sociedades de responsabilidad limitada, los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes, uniones temporales de empresas y otras entidades específicas. No obstante, en casos específicos se permite la notificación por medios no electrónicos, como la comparecencia espontánea del obligado en las oficinas de la Agencia Tributaria o cuando la comunicación electrónica es incompatible con la inmediatez necesaria.

¿Cuándo llegan notificaciones físicas de la Agencia Tributaria?

Noticias relacionadas

Hay dos motivos por los que la Agencia Tributaria podrá enviar notificaciones por medios no electrónicos. Según se recoge en el artículo 41 de la Ley 39/2015, Hacienda y otras administraciones podrán realizarlo cuando la notificación "se realiza con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento". La segunda opción es que, para garantizar la eficacia de la actuación administrativa, "resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante".

Desde TaxDown recuerdan que es importante "responder y aportar la información o la documentación solicitada" en el plazo que otorga la Agencia Tributaria para responder. Por lo general, afirman, el periodo suele llegar a 10 días hábiles.