Las empresas españolas subirán los salarios un 3,5% este año, menos que en 2023, según KPMG

Las empresas españolas incrementarán los salarios este año, pero lo harán en menor proporción que en 2023. Los sueldos subirán un 3,5%, un 1,5% menos que el año pasado. Así lo apunta un informe elaborado por KPMG, en el que se subraya una "cautela" en la toma de decisiones salariales por parte de las organizaciones, que la consultora achaca a la moderación de la inflación. Y que sostiene, además, que el 82% de las empresas encuestadas -más del 30% de la muestra corresponde a compañías de más de 2.000 empleados-, no se sienten afectadas por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), puesto que la mayoría asegura que ya lo está pagando.

El 42% de las 85 empresas a las que KPMG ha realizado la encuesta afirman que tienen previsto contratar a más trabajadores este año. A pesar de ello, las compañías optarán por liderar con un "enfoque más conservador": intentarán retener el talento, pero gestionarán sus recursos financieros de forma prudente. Y es que para el 84% de los participantes, los principales retos de este año pasan por ser capaces de atraer a trabajadores cualificados, a la vez que evitar la alta rotación. Los que realizan tareas de supervisión y los mandos intermedios son los que más rotan, por lo que el informe insta a trabajar para "recompensar adecuadamente a estos perfiles clave".

Sin embargo, la directora de Compensación general, consejeros y directivos de KPMG abogados, Mónica San Nicolás, sostiene que los trabajadores deciden irse o quedarse a causa de "factores mucho más complejos" que el salario y las promociones. La cultura y propósito de la organización, la salud y bienestar del empleado, la diversidad e inclusión y la transparencia son temas que cada vez cogen más peso y decantan la balanza.

El 63% de los encuestados consideran que la rotación laboral se debe a la "falta de competitividad en la retribución y la escasez de perfiles específicos en el mercado". Es importante, por lo tanto, "mantener políticas salariales atractivas". Más de la mitad de las empresas asegura que este año va a revisar las estructuras salariales y un 40% dice que va a analizar el mercado y las políticas de las demás, para estar a la altura. Aunque el 80% de las empresas afirma que conoce las novedades normativas en materia de transparencia retributiva, un 32% reconoce que la dirección "no está convencida" de sus bondades.

De momento, muchas suspenden en materia de recursos humanos. Solo el 47% de las encuestadas cuenta con una solución tecnológica para abordar este aspecto, y la mitad de las que la tienen afirman que no es útil. Deben invertir, según KPMG, en tecnologías que aborden eficazmente el análisis de datos en Recursos Humanos. Básicamente, porque las compañías "carecen de recursos y de calidad en los datos". "La calidad deficiente de los datos, como la inconsistencia o inexactitud, presenta un desafío significativo", recoge el informe. No se pueden tomar buenas decisiones si no se tienen en cuenta los datos, datos fiables.