¿Hasta qué edad alguien debe considerarse joven?

4 Se lee en minutos



Archivo - Pisos, piso, casa, casas, edificio, vivienda, viviendas, construcción, se compra, se vende, venta, alquiler, hipoteca, hipotecas / EUROPA PRESS - Archivo

Rubén Sans Solsona, nacido en 1981, es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña y vicepresidente de la patronal de jóvenes de Europa. No hay mejor elogio que pueda dedicarse a alguien que decirle que es joven cuando ha cumplido los 40.

La eterna juventud, ese tópico, no hace más que ampliarse con cada cambio de década. De tal forma se amplía que un día acabará convergiendo con las prejubilaciones. Al paso que vamos, la vida profesional estable (o semiestable, que ya es algo) durará 15 años.

Salvo contadas y meritorias excepciones, las entradas al mercado laboral en los jóvenes sobradamente preparados no hacen más que retrasarse. Van de licenciatura a máster, y de máster a máster, como el juego de la oca. O de beca a beca. Los más privilegiados, gracias a su cabeza o porque el dinero de su familia se lo ha permitido, pasan por una gran universidad anglosajona; empiezan a trabajar en una gestora de fondos o banca de inversión, o un bufete de abogados de cuatro apellidos bien puestos; allí analizan datos, investigan sobre inteligencia internacional y luego empiezan un MBA para perfeccionarse. Y vuelta a empezar.

Los hay que son especialistas en bucear todo tipo de programas de empleo juvenil en cualquier institución: desde la Unión Europea hasta las Naciones Unidas. Entre medio, viajes por el extranjero para desengrasar y aprender. Un sistema que funciona estupendamente y que me contó hace años un joven que ya es menos joven es trabajar de seis a doce meses y luego, gracias al subsidio de desempleo, bañarse en la Polinesia unas semanas a cuenta del Estado, que somos todos (en teoría).

Intentar encajonar el ente juventud en un retrato robot homogéneo es un error. Podría parecer que la gran mayoría no quiere casarse nunca con ningún empleo, que apuesta por la flexibilidad laboral y geográfica, y que el salario no lo es todo. Pero no. Hay todo un universo de jóvenes -a partir de los 18 años- que viven en complejas situaciones familiares y profesionales. Los hay que están obligados a trabajar para poder pagarse los estudios e, incluso, para poder echar una mano en la economía doméstica. Aquellos que no han podido pasar por la academia o cuya formación profesional les ha ido cuesta arriba agarran cualquier trabajo y viven como pueden. Que España, con el 27,4%, sea el país de la OCDE con mayor paro juvenil es una vergüenza, un fracaso como sociedad.

El concepto vivir va unido, como un cordón umbilical, a la vivienda. Y cómo no, de forma automatizada desde hace varias generaciones, también al acceso de los jóvenes a ellas.

Leo en varias webs que en Berlín, meca juvenil del continente, capital del país más poderoso de Europa, un alquiler de un apartamento de 70 metros cuadrados cuesta de media 1.200 euros al mes. El salario para empezar a trabajar -licenciados- va de los 34.646 euros al año en humanidades a los 45.292 en tecnología. En el primer caso, supondría dedicar al alquiler el 41% del salario bruto. En Alemania, el salario mínimo son 24.000 euros anuales. El destino al alquiler sería el 60%.

La pésima legislación, española que no promociona el alquiler, y los apartamentos turísticos perjudican la oferta de vivienda

Noticias relacionadas

Las comparaciones son odiosas, pero las cifras en España son peores. En ‘activos’ hemos querido analizarlas en el informe que realizamos esta semana. Una persona que se incorpore hoy a la actividad profesional en España no puede pagarse un alquiler medio de 800 euros al mes. En el mejor de los casos, puede suponer -sin gastos- dedicar como mínimo un 40% de los ingresos a la vivienda. El máximo deseable es el 30%. En España, la carencia de oferta de alquiler debido a la pésima legislación que no la promociona y la oferta de apartamentos turísticos han perjudicado este mercado. Solo el 25% del mercado de vivienda es de alquiler. En Alemania es el 50%. Las razones históricas también han influido.

El proceso de emancipación de los jóvenes está lleno de variables. No solo debido a su nivel de ingresos. No es lo mismo, para empezar, trabajar en la misma ciudad donde vive la familia (limpiar, hacer lavadoras, cocinar y pagar los gastos caseros es una realidad que influye a la hora de tomar una decisión) que mudarse a trabajar a otro sitio lejos de madres y padres. Hay quien no tiene dificultad para compartir piso con su pareja, amigos e incluso desconocidos, con quienes compartir gastos de todo pelaje. Suele ser el primer paso para emanciparse. Luego, si le acompaña el trabajo y empieza a mejorar su remuneración, que sean él o ella quien decida vivir cómo y dónde le plazca. El mal chiste es afirmar que, como la juventud se acaba antes de la prejubilación, todo puede acabar ocurriendo.