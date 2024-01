Pensiones en el extranjero: derechos y trámites para los jubilados residentes en el exterior

Archivo - Dos personas ancianas caminando por un parque, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024 con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones en la que se tiene / Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

3 Se lee en minutos Redacción



Los pensionistas que hayan acumulado sus años de trayectoria profesional en un país extranjero, o que no sea en el que residen actualmente, deberán hacer algunas gestiones ligeramente diferentes a los que cobran la pensión en el país donde han trabajado y residen. La primera de todas, y la más importante: dirigirse a la administración de pensiones del país donde vives o en el último en el que hayas trabajado. Si no has trabajado nunca en el país donde vives, tu país de destino remitirá la solicitud al último donde hayas trabajado. Y ese país será el responsable de tramitar tu solicitud de confeccionar el historial completo de sus cotizaciones a pensión en los países donde hayas trabajado.

En algunos países, la administración de pensiones deberá enviarte el formulario de solicitud de pensión antes de que llegues a la edad de jubilación del país en cuestión. Si no lo hace, ponte en contacto con tu administración de pensiones para ver si te la enviará automáticamente. Aunque los requisitos varían según el país, por lo general debes facilitar tus datos bancarios y un documento de identidad.

Edad de jubilación distinta

Hay que tener en cuenta que, en algunos países de la UE, habrá que esperar más que en otros para empezar a percibir la pensión. Y es que solo puedes solicitar pensión en el país donde vives ahora (o en el último donde hayas trabajado) cuando hayas cumplido la edad legal de jubilación allí. Es decir, si has acumulado derechos de pensión en otros países, solo recibirás esa parte de tu pensión cuando hayas cumplido la edad legal de jubilación en esos países.

Por eso es importante que en todos los países en los que hayas trabajado averigües por adelantado cuál será tu situación si cambias la fecha en la que empiezas a cobrarla. Si empiezas a cobrar una pensión antes que otra pueden cambiar los importes que recibas.

Por otra parte, en algunos países de la UE, para tener derecho a la pensión hay que haber trabajado un mínimo de tiempo. Para determinar si tienes derecho a pensión, la administración debe contabilizar todos los periodos que hayas trabajado en otros países de la UE como si hubieras trabajado solo en ese (principio de totalización de periodos).

Si en algún país has estado cubierto menos de un año, es posible que se te aplique una norma especial, ya que algunos países de la UE no contemplan el derecho a pensión en caso de periodos breves. Pero no por eso se perderán los meses de seguro o residencia en el país donde hayas trabajado poco tiempo: los otros países, donde hayas trabajado más, los tendrán en cuenta a la hora de calcular tu pensión.

El cálculo de la pensión

La administración de pensiones de cada país de la UE en el que hayas trabajado será la competente para estipular las cotizaciones que has pagado y los periodos que has trabajado en cada uno de los países. Cada administración de pensiones calculará la parte de la pensión que debe pagar, teniendo en cuenta los periodos completados en todos los países de la UE.

Para ello, cada una sumará los periodos que hayas completado en todos los países de la UE y calculará qué pensión te correspondería si todas esas cotizaciones se las hubieras pagado a su seguridad social durante todo ese tiempo (el llamado importe teórico). Ese importe se ajustará para que refleje el tiempo que el solicitante haya estado cubierto en ese país, la llamada prestación prorrateada.

Si cumples los requisitos para tener derecho a una pensión nacional con independencia de cualquier periodo que hayas completado en otros países, la administración también calculará la pensión nacional (llamada prestación independiente). La administración la comparará con la prorrateada, y recibirás la mayor de las dos.

Cada país que te concede una pensión suele ingresar el importe correspondiente en una cuenta bancaria de tu país de residencia... si vives en la UE. Si no vives en la UE, quizá tengas que abrirte una cuenta bancaria en cada país de la UE que te pague una pensión.

Pensión de incapacidad o supervivencia

Noticias relacionadas

Si solicitas una pensión o prestación de incapacidad, puede ser que cada uno de los países donde hayas trabajado quiera antes hacerte una revisión médica... y no sería de extrañar que llegara a conclusiones diferentes. Uno puede considerar que sufres una incapacidad grave y otro que no hay tal incapacidad.

En algunos países de la UE no existen las pensiones de supervivencia. Por eso, si tu marido o tu mujer trabajan en el extranjero y cuentas con recibir una pensión de supervivencia, comprueba que en ese país exista este tipo de pensión.