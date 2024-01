La india Zee se hunde un 30% tras el colapso de su fusión con Sony

Logo de Sony.

2 Se lee en minutos Redacción



La decisión de Sony Pictures Networks India Private (SPNI), filial de Sony Group Corporation, de rescindir los acuerdos para su fusión con Zee Entertainment Enterprises, celebrados en diciembre de 2021 y que habrían dado origen a un gigante de 10.000 millones de dólares (9.179 millones de euros), provocaba el desplome de la cotización de la empresa india, cuyas acciones caían casi un 30% este martes. En el día de ayer, Sony Pictures Networks India Private (SPNI), también conocida actualmente como Culver Max Entertainment, anunció que había trasladado a Zee Entertainment Enterprises su intención de rescindir los acuerdos para la fusión de ambas compañías, celebrados el 22 de diciembre de 2021, además de reclamar una indemnización de 90 millones de dólares (82,5 millones de euros).

La multinacional nipona recuerda que los acuerdos disponían que si la fusión no se concretaba en los veinticuatro meses posteriores a la firma, las partes estarían obligadas a discutir de buena fe una extensión del plazo, añadiendo que, si las partes no podían llegar a un acuerdo sobre dicha prórroga, cualquiera de ellas podría rescindir los acuerdos mediante notificación por escrito. "La fusión no se cerró en la fecha de finalización porque, entre otras cosas, las condiciones de cierre no se habían cumplido para entonces", defiende Sony en la notificación enviada a Zee, donde asegura que SPNI ha participado en conversaciones de buena fe para extender la fecha de finalización, pero dicho periodo de discusión expiró sin un acuerdo.

En respuesta a la notificación, la compañía india informó ayer de que las filiales de Sony le solicitan una tarifa de rescisión de 90 millones de dólares (82,5 millones de euros) por presuntos incumplimientos por parte de Zee de los términos del acuerdo de fusión y cooperación (MCA) alcanzado en 2021, además de solicitar un arbitraje contra la empresa y la aplicación de medidas provisionales de emergencia contra Zee.

"La compañía refuta categóricamente todos los reclamos y afirmaciones hechos por Culver Max y BEPL con respecto a supuestos incumplimientos de la MCA por parte de ZEEL, incluidos sus reclamos por la tarifa de terminación, y se reserva todos sus derechos en este asunto", señaló, añadiendo que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses a largo plazo de sus partes interesadas, incluso tomando las acciones legales apropiadas e impugnando las reclamaciones de Culver Max y BEPL en el procedimiento de arbitraje.