Mercedes de Pablo (Grupo Constant): una eterna ejecutiva capaz de convencer

Cuando Mercedes de Pablo no encuentra la solución a un problema, sale a correr. La inspiración suele llegarle en plena carrera. Entonces, saca el teléfono móvil, la escribe, y continúa. "El deporte me ayuda mucho a gestionar la frustración. Te pones los auriculares y no piensas en nada", explica en Barcelona, en las oficinas del Grupo Constant, del que es consejera delegada desde hace un año.

Estudió Ciencias Económicas en la Complutense y el Master of Business Administration (MBA) del IESE. Es madre de tres hijos y vive a caballo entre Madrid y Barcelona, aunque es originaria de la capital. Tiene 58 años y lleva 30 dedicándose al sector servicios, casi siempre desde la alta dirección. Cuando salió de la universidad estuvo un año en Arthur Andersen. En 1992, participó en el equipo gestor de los Juegos Olímpicos de Barcelona y, un año más tarde, entró en Port Aventura -en 1996 ya era directora general del parque de atracciones-, donde estuvo hasta 2010.

Cambio de mentalidad

"Desde Port Aventura, siempre he sido directora general o consejera delegada de todas las empresas en las que he estado", asegura. "He tenido la suerte de poder elegir los proyectos que me interesaban, los que coinciden con mis valores", continúa. Su máxima es "poder cambiar las cosas, conseguir los objetivos de las empresas a través de la gestión de personas", y procurar que "no se frustren solo por tener que venir a trabajar".

El Grupo Constant es un gigante del sector de los recursos humanos que facturó 193 millones de euros en 2022 y donde De Pablo dirige a un equipo de 7.000 empleados. "Me siento muy cómoda reodeada de personas, lidero bien, soy capaz de convencerlas en ese objetivo común, motivarlas y darles la capacidad de decidir y de hacer. Siempre he estado rodeada de grandísimos equipos, que afortunadamente también he podido elegir", explica.

"La imposición ya no funciona. Hace 50 años puede ser, pero hoy hay que liderar convenciendo a las personas, hay que ir con argumentos, ayudar a que crean en lo que haces", argumenta. Y, sobre todo, dar ejemplo. "Hay que llegar siempre el primero a la oficina. Hay que estar con los equipos cuando tienen problemas. Si no, se sienten huérfanos".

De Pablo no tiene horario. "Es un negocio que requiere que estés disponible los siete días de la semana, 24 horas". "¿Compensa?", le preguntamos. "A mi sí", responde, convencida. Aunque es consciente de que esta mentalidad empresarial está cambiando. Y le parece bien. "Antes estábamos dispuestos a que el trabajo fuera nuestra vida. Ahora, no. Quizá estábamos demasiado enfocados en ello, los jóvenes tienen otras prioridades", afirma. El deporte y la alimentación son dos de ellas.

Exigente -con los demás y con ella misma- y "cercana, a pesar de ser muy seria". Así se define esta eterna directiva que, tras tres décadas dedicando gran parte de su tiempo al trabajo, no contempla la posibilidad de alejarse del mundo empresarial. "No quiero jubilarme. Me gustaría seguir en los consejos de dirección. Cuando tienes cierta edad, te quitas las tensiones de la competencia interna. Estoy para ayudar y creo que puedo aportar mucho".

"Las mujeres tenemos que estar siempre un poco por encima, dar un poco más, para ser las elegidas", defiende. Cree que esto está cambiando, pero todavía no en la alta dirección. "Ningún jefe me ha preguntado si quería tener hijos. Y yo tampoco lo he preguntado. No puede ser nunca parte de una entrevista de trabajo", sostiene.

Considera que la conciliación "es cosa de dos, un pacto de pareja". Y es imprescindible tener ayuda en las tareas del hogar. "Como siempre he estado en altos cargos, he tenido un buen sueldo, y me lo he podido pagar. Soy muy afortunada", dice. "Son admirables las mujeres que trabajan por poco dinero y que, al llegar a casa, tienen que hacerlo todo".

"Devolver" su suerte

En 10 años se ve a sí misma "siendo abuela y malcriando a los nietos", ríe. Y también destinando más tiempo a fines sociales. "Tengo un hermano con ELA. Y colaboro mucho con la fundación AdELA. Son personas que no tienen ninguna ayuda", lamenta. "Quiero dedicar tiempo a esa parte altruista para poder devolver a la sociedad la suerte que he tenido", asegura. Y viajar con su marido. "Los dos solos", apunta, sonriendo.