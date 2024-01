Declaración de la renta: sanciones de 100 euros de Hacienda por errores en el modelo 030

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

2 Se lee en minutos P. G.



El próximo 3 de abril empieza el periodo para presentar la declaración de la renta de 2024. Los contribuyentes tienen hasta el 1 de julio de plazo para entregar sus declaraciones por Internet, por teléfono y presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria. El 7 de mayo arranca la campaña para presentarla vía telefónica y el 3 de junio a través de las oficinas de Hacienda.

Como cada año, siempre hay trucos y cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de la renta. Los contribuyentes deben asegurarse de que los datos son todos correctos, no hay errores y además se contemplan las bonificaciones pertinentes. Hay errores al rellenar los datos que incluso pueden conllevar sanciones económicas de hasta 100 euros para los declarantes y también si no la presentamos estando obligados.

Es el caso de los datos del modelo 030: se trata de la residencia habitual del contribuyente. La ley General Tributaria en su artículo 48 apunta que el domicilio fiscal es “el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria”.

Sanciones de hasta 300.000 euros

El Modelo 030 de la declaración de la Renta es un documento para el censo de obligados tributarios-declaración censal de alta, cambio de domicilio y/o de variación de datos personales. Tener el domicilio fiscal mal al completar el borrador conlleva una multa por parte Hacienda de 100 euros. Esta sanción puede incrementarse hasta los 3.000 euros en caso de incluir falsa información e incluso multiplicarse hasta 30.000 y 300.000 euros al intentar defraudar a la Agencia Tributaria para pagar menos.

"El modelo 030 podrá ser presentado por los obligados tributarios, personas físicas, para solicitar el alta en el Censo de Obligados Tributarios, así como para solicitar la asignación del NIF cuando se trate de españoles o de personas físicas que carezcan de nacionalidad española que vayan a realizar operaciones de naturaleza tributaria y no estén obligados a obtener el DNI o no dispongan de número de identidad de extranjero respectivamente, y no deban formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores", apunta la Agencia Tributaria.

Noticias relacionadas

"Las personas físicas que no desarrollen actividades empresariales o profesionales y no satisfagan rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta deberán utilizar el modelo 030 para comunicar el cambio de domicilio fiscal, modificar datos personales...", añade.

Así se modifica la residencia fiscal

Para poder cambiar el domicilio fiscal es necesario: