Muface envía un certificado a algunos mutualista para que puedan reclamar parte del IRPF que pagaron

Concentración de funcionarios ante MUFACE.

Muface ha empezado a enviar un certificado a aquellos mutualistas que pertenecieron a mutualidades preexistentes a la propia aseguradora, como por ejemplo el Montepío Cuerpo General de Policía o la Mutualidad de Enseñanza Primaria. El objetivo de estos certificados es que estas personas puedan acreditar que pertenecieron a dichas mutualidades, dado que la sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de muchos pensionistas que cotizaron en las antiguas mutuas a recuperar parte de las cuotas declaradas en la tributación al IRPF entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978.

La mutualidad están enviando este certificado de oficio a todos los mutualistas que figuran dados de alta en el Fondo Especial para que, si deciden presentar una reclamación ante la Agencia Tributaria, puedan acreditar esta condición de mutualista o titular por integración procedente de una de las extintas mutualidades.

Conservar el certificado

La persona mutualista que vaya a reclamar ante la Agencia Tributaria la devolución de las cantidades pagadas de más por sus cotizaciones en el periodo señalado necesitará este certificado enviado por Muface y debe conservarlo. La mutualidad ha señalado a través de su página web que los mutualistas que no quieran emprender ninguna acción, puede hacer caso omiso del mismo.

La mutualidad también recuerda que aquellos mutualistas que se incorporaron directamente a Muface sin proceder de otra mutualidad anterior, y que están integrados en el Fondo General, no recibirán este certificado ni deben solicitarlo, puesto que esta sentencia no les afecta. Muface pide que estas personas no se dirijan a la mutualidad para evitar colapsar las oficinas de consulta.