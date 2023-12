Revender un décimo de la Lotería de Navidad: este es el multón que te puede poner Hacienda

ESPAÑA LOTERIA NAVIDAD / Juan Carlos Hidalgo

Cada 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad. Los décimos se empezaron a vender en julio, pero es ahora cuando las administraciones se han llenado de personas haciendo cola. Además, en España también es tradición comprar décimos en asociaciones o peñas, en las que se añade un pequeño sobrecoste al precio del boleto. El décimo de Lotería tiene un precio de 20 euros y muchos se preguntan si es legal revenderlo a un precio mayor. La respuesta es que tenemos que repasar con cuidado las limitaciones de Hacienda si no queremos recibir una multa.

Ley sobre la reventa de décimos de la Lotería

En la web de Loterías y Apuestas del Estado se puede comprobar lo que dice la ley respecto a la reventa de boletos con sobreprecio. Según el Real Decreto de 23 de marzo de 1956, "se declara prohibida la reventa de los mismos con sobreprecio, castigándose esta reventa con arreglo a la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación”. Sin embargo, en el artículo 8 de tal Decreto se especifica que sí sería posible en caso de tener la autorización expresa de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de tener esto último, aun así habrá una serie de límites a la hora de fijar el precio.

Coste máximo de un décimo revendido

Además de necesitar la autorización de la administración, el décimo nunca podrá tener un precio superior por comisión del 20%. Esto significa que el precio máximo a fijar por boleto de Lotería será de 24 euros, es decir, 20 euros más cuatro de comisión.

Cuál es la multa por revender un décimo no autorizado

Noticias relacionadas

La sanción de Hacienda depende de varios factores. Según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, si el vendedor está ayudando a posibles defraudadores a blanquear dinero, las sanciones podrían implicar pagar más de la mitad de lo que ganó con el décimo premiado. De lo contrario, el defraudador estaría obligado a pagar impuestos adicionales por el sobreprecio pagado por el décimo.

Qué pasa si me cobran un sobrecoste al comprar un décimo de Lotería

La realidad es que muchos establecimientos ofrecen décimos de la Lotería de Navidad a un precio superior a 20 euros y muchos ni siquiera están al tanto de que no está permitido. Loterías y Apuestas del Estado avisa de que esto es algo común, pero no autorizado. Si deseamos un número específico e insisten en pagar un coste adicional, no estamos obligados a comprarlo. De hecho, existe un formulario en la web de Loterías y Apuestas del Estado que si lo rellenamos nos indicarán dónde poder comprar el mismo número al precio normal de 20 euros.