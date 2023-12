Lotería de Navidad: los premios con los que Hacienda no se lleva nada

Bola del premio gordo del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad llega todos los años el 22 de diciembre con la promesa de cambiar la vida de algún ciudadano. Al igual que los últimos años, este 2023 el Gordo de Navidad consiste en un premio de 400.000 euros, el cual también conlleva el mismo gravamen: un 20% sobre la cuantía total. Estos premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre un gravamen especial, por lo que Hacienda se lleva una parte cada vez que alguien gana la lotería. Sin embargo, Hacienda no se lleva una parte de todos los premios, ya que hay excepciones.

Qué premios están sujetos al gravamen de Hacienda

Hay dos tipos de concursos que están sujetos a impuestos, y, por tanto, con los que Hacienda se lleva una parte:

Premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecido en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Todos los premios posibles en la Lotería de Navidad

De estos premios, algunos están sujetos a los impuestos de Hacienda, mientras que otros serían recibidos con su cuantía completa:

Gordo de Navidad: premio de 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo.

Tercer premio: 50.000 euros por décimo.

Cuarto premio: 20.000 euros por décimo.

Quinto premio: 6.000 euros por décimo.

Pedrea, resto de aproximaciones y reintegros

Premios de la Lotería exentos de los impuestos de Hacienda

A partir de 2020, la cuantía exenta de tributos está en los 40.000 euros, lo que significa que todo premio por encima de esa cantidad estará sujeto a la intervención de la Agencia Tributaria, que consiste en un gravamen del 20%. Esto significa que si ganamos el cuarto o quinto premio, además de las pedreas y reintegros, no tendremos que rendir cuentas con Hacienda.

Noticias relacionadas

Por otro lado, si somos los suficientemente afortunados como para ser beneficiarios de alguno de los tres primeros premios, Hacienda se quedará una parte. Estas son las cantidades que se quedaría Hacienda de los tres grandes premios:

Gordo de Navidad (400.000 euros): Se tributará solo por 360.000 euros, sobre los que se gravará el 20%. Así, el premiado se quedará con 328.000 euros y Hacienda con 72.000 euros.

Segundo premio (125.000 euros): Se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado.

Tercer premio (50.000 euros): Quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador.

Cómo declarar el premio de la Lotería de Navidad

Los premiados en el sorteo no deberán preocuparse de cómo declarar este dinero. Al ir a cobrar el premio, la Agencia Tributaria ya se queda con su parte de forma automática. Los premios de Lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF, así que no habrá que pagar más en la declaración anual. Tampoco afectan a la hora de obtener ayudas públicas para becas o prestaciones sociales.