Angel24: de servicio de mensajería a acompañante esencial de empresas y profesionales

Bartomeu Riera, presidente de Angel24 y empresario del año por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). | ‘activos’

3 Se lee en minutos Toni Traveria



La búsqueda constante de nuevos retos y de nuevas oportunidades de negocio a partir de la observación ha sido el secreto del éxito de Bartomeu Riera, presidente y fundador de la empresa mallorquina Angel24, que ofrece servicios logísticos, documentales y de consultoría desde 1978. Justo en el 45º aniversario de la compañía, Riera ha sido nombrado empresario del año por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

Angel24 inició su actividad bajo el nombre Angel Nocturno, un servicio de mensajeros para cubrir las solicitudes a domicilio durante la noche. Pero la creciente demanda que tenía el servicio llevó a su impulsor a ampliar su actividad a todas las horas del día y a empresas, momento en que decidió cambiarle el nombre. "Nunca me ha gustado quedarme estancado, me motiva afrontar nuevos retos, no contemplo la vida de otra manera. Por eso la propia empresa empezó de una forma y ha ido evolucionando con el paso del tiempo", explica.

Evolución constante

En esa búsqueda de nuevos retos y sin abandonar la mensajería, la empresa pasó a ofrecer un servicio de buscas destinado al sector sanitario, aunque también en este caso se amplió a ejecutivos. Está línea de negocio funcionó durante casi 20 años hasta que apareció el teléfono móvil y los smartphones, que la sustituyeron. "Llegamos a tener unos 3.000 buscas asignados en el momento más álgido. Marcaron una época", recuerda.

La empresa siguió evolucionando, y "adaptándose a las necesidades", e incorporó el servicio de custodia de documentos, para solucionar el problema de espacio que tienen numerosas empresas. El volumen de negocio de la compañía se situó en los 50 millones de euros en 2022.

Además de la búsqueda constante de nuevas oportunidades de negocio, el fundador de Angel24 asegura que es importante dedicarle a tu proyecto "todas las horas del mundo, aplicarle los cinco sentidos y añadirle muchas dosis de pasión". "Uno tiene que creer verdadera y sinceramente en su negocio. El éxito inicial de la empresa probablemente se debió a que mis socios y yo no nos fijamos de entrada ningún gran objetivo. Eso sí, lo dábamos todo: trabajábamos 16 horas diarias e incluso dormíamos en la oficina", afirma. En esta línea, subraya que cree "en el trato exquisito al cliente, resolver los problemas que se le puedan plantear como si fueran propios". "Prestar atención a los detalles nos ha llevado donde estamos", añade, convencido de que su gran dedicación es parte del éxito.

Con más de 350 empleados, Riera considera que por mucho que avance la tecnología y la inteligencia artificial, "nunca hay que descuidar el capital humano, no hay que escatimar esfuerzos ni recursos para formar buenos equipos de trabajo". De hecho, apuesta por la paciencia y la mirada a largo plazo para seguir triunfando en un entorno altamente competitivo: "Muchos jóvenes desean crear una start-up para que, en un periodo corto de tiempo, la empresa sea adquirida por un inversor por una gran cantidad de dinero. Ello conduce inexorablemente a muchos fracasos".

La sostenibilidad es uno de los retos de la compañía: "No podemos crecer de cualquier manera", afirma el fundador

Para Angel24 es innegable que la tecnología es, hoy muy importante y que sin ella no se avanza, pero "no es el único ámbito en el que introducir ideas nuevas". "La digitalización es importantísima, pero hay muchas otras cosas en las que mejorar. Hacen falta mejores albañiles, carpinteros, fontaneros y electricistas", concluye.

Apostar por la sostenibilidad

Noticias relacionadas

Entre los retos que afronta la empresa en estos momentos destaca la sostenibilidad, involucrando a trabajadores, clientes y proveedores. "Todos debemos tener meridianamente claro que no podemos crecer de cualquier manera. Globalmente hablando, tendremos que trabajar de una manera mejor orientada, tendremos que ser más eficientes. Y esa eficiencia se tiene que ir inculcando en la sociedad. El crecimiento que viene será, se quiera o no, sostenible". A su entender, la responsabilidad es de todos: de las administraciones públicas, de las empresas y de las personas en general, en sus casas, con sus comportamientos.

En opinión de Riera, en el mundo empresarial todo es agradecido. "Uno siente una gran satisfacción cuando ve que una idea un proyecto inicial ha cogido forma y se ha convertido en realidad. Incluso cuando se inicia un proyecto y se tiene que descartar -argumenta-, también es agradecido, porque se ha tomado una decisión que le libera a uno de cargas que conllevan mucho desgaste mental".