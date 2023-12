Huelga de Iberia: esta es la indemnización que puedes reclamar si eres uno de los afectados

¿Cómo me afectará la huelga de handling en Iberia?

Ante el reciente anuncio de una nueva huelga en los servicios de atención en tierra a aeronaves y pasajeros de la compañía de vuelo Iberia convocada por UGT y CCOO, son muchos los factores a tener en cuenta. El primero de ellos, los días a los que la huelga afecta, siendo estos el 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero.

Es por eso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado en el que recuerda a los viajeros afectados por la huelga que, "además de su derecho al reembolso del precio del billete (que deberá realizarse en un plazo máximo de siete días), pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo", debido a las molestias causadas.

Los afectados por la huelga pueden solicitar una indemnización / LP/DLP

Estas son las indemnizaciones a los afectados

Para los vuelos de hasta 1.500 km, la indemnización puede ser de 250 euros (125 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas); para los vuelos de entre 1.500 y 3.500 km (o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 km), la indemnización alcanza los 400 euros (200 si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas); y para los vuelos de 3.500 km o más que salga fuera de la UE, la ayuda llega a los 600 euros (300 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas).

Además, si los viajeron han sufrido otros perjuicios, como la pérdida de otro vuelo vinculado al afectado por la huelga de la aerolínea Iberia, también pueden solicitar una indemnización. La OCU recuerda a los afectados que antes de desplazarse al aeropuerto, comprueben la situación de su vuelo en AENA o en la web de la compañía: "Además, cualquier compensación o indemnización hay que solicitarla por escrito a la aerolínea, en el mostrador del aeropuerto, o bien a través de la agencia de viajes", señalan.