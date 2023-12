Planifica tu jubilación: Consejos para maximizar tu pensión y asegurar tu futuro financiero

Pensar en una estrategia de ahorro es crucial para contar con una estabilidad económica cuando te retires del mercado laboral. / JORDI COTRINA

Redacción



Planificar tu jubilación cada vez es más importante y en España todavía no se le da suficiente importancia. Por un lado, no existe una cultura del ahorro que nos empuje a guardar una parte de nuestros ingresos para cuando nos retiremos del mercado laboral. Y en segundo lugar, los españoles han depositado el destino de su jubilación en la pensión pública, algo que con el tiempo caerá de manera considerable. Con el fin de mantener la misma calidad de vida, o incluso mejorarla, es crucial comenzar a ahorra cuanto antes. No importa la edad, siempre es un buen momento para empezar. Si no sabes por dónde empezar, aquí encontrarás una serie de consejos para ayudarte a conseguir una estabilidad económica cuando finalice tu etapa laboral.

¿Y por qué es importante ahorrar de cara a la jubilación? Tal y como antes se señalaba, la sostenibilidad de las pensiones públicas de la Seguridad Social está en entredicho a largo plazo, de tal manera que al retirarte podrías encontrarte en una situación donde tu salario sea inferior al que recibías cuando estabas en el mercado laboral. De ahí que sea tan importante ahorrar cuanto antes para disfrutar de la misma calidad de vida cuando alcances la jubilación.

Beneficios de planificar la jubilación con tiempo

Son muchas las ventajas que podrás conseguir de cara a la jubilación si planificas con tiempo tu retiro. Más allá de asegurar tu futuro, estos son algunos de los beneficios:

Herencia . Si acumulas un patrimonio considerable, será más fácil dejar un legado financiero que proteja económicamente a tus seres queridos

Seguridad económica . Conseguirás cubrir tus necesidades básicas gracias a un fondo sólido sin mayor preocupación que disfrutar de tu jubilación

Independencia . Mediante el ahorro que consigas, podrás ser menos dependiente de las pensiones públicas , algo que te otorgará mayor libertad para tomar decisiones

Inversión. Tener un colchón económico te abre las puertas a distintas posibilidades de inversión que faciliten el crecimiento de tu dinero a lo largo del tiempo

Consejos para maximizar la pensión

Hay muchas maneras de planificar correctamente tu jubilación para mantener, o mejorar, la calidad de vida que disfrutabas durante tu etapa laboral. Aquí tienes una guía básica con consejos para conseguir un buen colchón económico para cuando te retires del mercado laboral: