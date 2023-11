Las insolvencias de los autónomos se disparan un 111% en un año por la segunda oportunidad

Un local cerrado con carteles de Se alquila en el centro de Ourense / IÑAKI OURENSE

Los tiempos de contención de los concursos de acreedores parecen haber llegado a su fin. Las subidas de los tipos de interés y el consumo del exceso de ahorro generado por las familias durante la pandemia han derivado en una moderación, o incluso un estancamiento, de la demanda general que hace empeorar las perspectivas del sector empresarial español. Y de todo el tejido empresarial, los autónomos son los más perjudicados. El número de concursos de acreedores de los autónomos se ha disparado un 111,38% en el tercer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. Si este mismo trimestre se compara con el de 2019, el incremento es del 328,15%. La acumulación de costes que soportan han abocado a estas personas a acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, en vigor desde el 28 de julio de este año.

Son datos recopilados en el Atlas Concursal 2023, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas de España. En el informe también se remarca el cada vez mayor incremento de las insolvencias que afectan a los autónomos, que son los que más experimentan un mayor crecimiento con un 44% de los 9.189 concursos registrados en 2022. Se trata de un dato preocupante, ya que hasta ahora las micropymes, aquellas con menos de 10 trabajadores, eran las firmas que lideraban las quiebras.

A los economistas no les ha sorprendido el dato, puesto que se trata de una tendencia de la que ya se advertía en 2021. "Es previsible un incremento intenso de los mecanismos de 2ª oportunidad y, en consecuencia, de los concursos de personas físicas en 2023 –la gran mayoría de los concursos de personas físicas se deben a la 2ª oportunidad–, por el efecto de la Covid-19, así como por posibles consecuencias derivadas del incremento de la inflación y del precio de la energía, entre otros factores”, aseguró Alejandro Latorre, vicepresidente primero del REFOR, durante la presentación del Atlas Concursal 2023. “Está por ver cómo va a evolucionar la segunda oportunidad en 2024 tras la nueva Ley 16/2022 que presenta claroscuros”, ha señalado.

Entre 2022 y 2021, el número de concursos de personas físicas, donde también se enmarcan los relativos a autónomos, ha crecido un 25% (de 5.429 a 6.777) y se aproximan a ser la mitad del total de insolvencias. Tradicionalmente, esta cifra ha sido muy reducida en comparación con otros países, pero en los últimos dos años se ha triplicado para el caso español. Los economistas achacan a la crisis económica derivada de la pandemia, a las tensiones inflacionistas y a las subidas de los tipos de interés el crecimiento de vulnerabilidad de los autónomos, así como a la mayor exención del crédito público en segunda oportunidad y que la reforma concursal de 202 impulsa. Por su parte, las micropymes acumulan la tercera parte de los concursos (36%), un valor que se ha reducido desde el 40% registrado en 2021 y del 50% en 2020, mientras que las pequeñas empresas han ido disminuyendo el número de quiebras del 36% en 2005 al 7,5% en 2022.

Un dato esclarecedor es el relativo a las llamadas 'empresas zombie', aquellas cuyos beneficios no consiguen cubrir sus costes financieros y sobreviven gracias a refinanciaciones de sus deudas. Los concursos 'exprés' representaron en el tercer trimestre del año el 81,5% del total, de donde se extrae que la situación concursal no es positiva porque, al no tener masa, estas compañías van directamente a liquidación.

Cataluña y Madrid, las más afectadas

Siguiendo la tendencia de años anteriores, Cataluña repite en 2002 como la comunidad autónoma donde más se concentran los concursos (2.959). A cierta distancia le sigue la Comunidad de Madrid con 1.738 concursos, Comunidad Valenciana (1.182) y Andalucía (965). Entre las cuatro regiones acumulan aproximadamente el 74% de las insolvencias (9.189). Estas cuatro comunidades autónomas, junto a País Vasco, Galicia y Murcia, superan el umbral de los 250 concursos de acreedores de empresas. Por su menor número de empresas, Ceuta y Melilla tienen el menor número de insolvencias (4), seguido de La Rioja (22), Extremadura (48) y Cantabria (53).

El comercio, como sector más impactado por la llegada del Covid y el aumento generalizado de los costes, lidera la lista de insolvencias (1.197). Por la misma razón, el segundo sector más afectado es el de los servicios profesionales con 859 concursos. La construcción ocupa el tercer puesto con 837 concursos y las previsiones apuntan a que los próximos meses serán duros para estas empresas: la construcción de vivienda nueva ha frenado en seco por la subida de los tipos de interés y su consecuente caída de ventas.

Predicciones sombrías

España es, además, el país europeo donde más han aumentado las quiebras de empresas. Entre 2019 y 2022, los concursos han aumentado un 53,09%, tan solo por debajo de Reino Unido, donde se han incrementado en casi un 75%. Sin embargo, el número de concursos es muy inferior respecto al de sus vecinos: en Francia se han registrado 42.500 concursos en 2022 y en Alemania unos 14.700.

Si bien la reforma concursal ha espoleado el número de concursos, los pronósticos apuntan a que las cifras no mejorarán para 2024. A nivel global, los economistas esperan un incremento de las insolvencias del 10% y del 28% para el caso español. Las cifras proyectadas para España apuntan a un aumento del 54% de los concursos en 2024 respecto a niveles prepandemia y del 37% para 2025 en relación al 2019.