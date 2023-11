El Mago Pop recibe el Català de l'Any valorando "el cariño de la gente"

Antonio Díaz, conocido como el Mago Pop.

Catalunya tiene una importante tradición en el mundo del ilusionismo que se remonta al siglo XIX con Fructuoso Canonge, apodado 'el Merlín español', pero hasta ahora nunca un prestidigitador había recibido el premio Català de l'Any. Este lunes, El PERIÓDICO distinguió a Antonio Díaz, más conocido como Mago Pop, en una gala celebrada en el Auditorio del Disseny Hub Barcelona (DHUB) en reconocimiento a su impresionante trayectoria. El acto contó con la presencia de más de 300 personas, entre ellas representantes del ámbito político, económico, cultural y social que celebraron su impresionante carrera: de Badia del Vallès a Broadway, pasando por el Paral·lel.

El alcalde Jaume Collboni, primera personalidad que tomó la palabra, recordó el primer Català de l'Any que se otorgó hace 23 años a Ernest Lluch a título póstumo, una mención que desató los aplausos del público. "Él estaría orgulloso del reencuentro, de la conviencia y dialálogo entre catalanes y catalanas y catalanes y españoles por el que apostamos", afirmó. Y tras destacar los méritos de Antonio Díaz le agradeció "todo lo que has hecho por Barcelona, por apostar por el Paral·lel".

Para Aitor Moll, CEO de Prensa Ibérica, que el Mago Pop haya sido elegido como Català de l’Any es un guiño a lo más puro de la infancia, el creer en la magia. Algo que no deberíamos olvidar al hacernos adultos porque "creer en la magia despierta la curiosidad, enciende la imaginación y estimula la creatividad. Nada rejuvenece tanto al ser humano como conservar la capacidad de sorprenderse", defendió Moll, que destacó los orígenes humildes de un mago, "el mejor del mundo", que ha conquistado sus sueños a base de trabajo, entusiasmo y entrega total a un sueño personal. "Se le quiere y se le respeta en Catalunya… y se le quiere y se le respeta fuera de aquí".

Y es que para el CEO de Prensa Ibérica, el hecho de que millones de personas en todo el mundo sigan a un ilusionista salido de Badia del Vallès tiene algo de gesta heroica, casi de acontecimiento deportivo. Esa sensación de orgullo compartido es, en realidad, muy parecida a la que ocurre cuando un catalán de Sant Boi como Pau Gasol se convierte en una estrella de la NBA. "O cuando una catalana de Sant Pere de Ribes como Aitana Bonmatí u otra de Mollet como Alexia Putellas consiguen un Balón de Oro", confesó Moll, "sentimos que sus triunfos, en parte, son también los nuestros". "Algo parecido hemos oído este verano cuando hemos sabido que nuestro Mago Pop conquistaba Nueva York", en referencia al estreno de 'Nada es imposible' en el teatro Ethel Barrymore de Broadway, un éxito de público y crítica al que se rindió hasta la prestigiosa revista 'Forbes'. "El Mago Pop derrocha en sus números arte, carisma y sentido del humor", resumió Moll.

Para Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, la magia y el periodismo tienen mucho en común aunque no lo parezca. "Uno se mueve en el ámbito de lo imposible y el otro en lo posible, lo real. Pero cuando lo imposible es posible, salta la noticia. Sea por bien o por mal. Posiblemente, si alguien nos dijera que un trabajador de las obras del Camp Nou dormía en la calle delante del estadio para no llegar tarde al trabajo y por miedo a que le despidieran, habríamos dicho que era 'imposible', hasta que esta mañana hemos abierto la web de EL PERIODICO en el móvil y lo hemos visto en la versión papel", recordó.

Igual de imposible parecía hace muy poco tiempo que un país entero siguiera en masa un Mundial de fútbol femenino (pasó este verano) o que un jugador del Barça acabase en prisión preventiva acusado de agresión sexual. Por no hablar de la posibilidad de que los padres se pusieran de acuerdo para evitar que sus hijos adolescentes usen el móvil en el colegio. O una ley de amnistía, algo que hace poco más de un mes nadie se atrevía a imaginar. Sáez recordó las 45 portadas imposibles con las que el diario ha celebrado sus 45 años proyectándose al futuro con noticias que nos gustaría publicar como la igualdad real y la adopción de medidas que frenen la destrucción del planeta.

Un día "muy especial"

Antonio Díaz estaba visiblemente emocionado y no lo escondió. Al contrario. Rodeado de los suyos, confesó estar viviendo un día "muy especial". "No me esperaba el premio porque como amante de la estadística, las posibilidades de ganar eran una entre ocho millones. Estoy muy agradecido porque es una muestra del cariño de la gente", dijo en una amena conversación que mantuvo con Sergi Mas. Entre el público había 25 personas de su familia y de su equipo, entre ellos el Mag Lari, uno de sus referentes. Díaz confesó que siempre tiene un plan B cuando actúa y que el parto de un número nace del tiempo libre, "de horas de jugar a un ping-pong de ideas con el equipo, o del cine".

Díaz recibió el premio de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y el conseller Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, que destacó su "capacidad de ser artista excepcional y un emprendedor".

Excepcional fue también la inspirada actuación de Laura Andrés, pianista y compositora que está a punto de lanzar su tercer disco, 'Venus'. Sentada descalza frente a un piano, Andrés tocó 'Star dust', una ensoñadora primera pieza con la que descubrió su magia, que fue a más con 'Danse petite danse', uno de los éxitos de su aclamado primer disco, 'Blanc' que despidió el acto con otra muestra de talento catalán.

Antes que Díaz fueron sido distinguidos con el galardón mujeres como Neus Català, activista antifascista superviviente del campo de exterminio de Ravensbruck, deportistas como Pau Gasol, cantantes como Joan Manuel Serrat, cocineros como Ferran Adrià y políticos como Pasqual Maragall. Hace un año el premio fue para John Hoffman, consejero delegado de la compañía que organiza el Mobile World Congress. Pero nunca un prestidigitador había recibido tal honor.