La 'fiebre de las vacas' ocasiona un impacto de 15.000 euros a una granja media afectada

Las asociaciones de ganaderos prevén un aumento del precio de la carne de vacuno a medio plazo debido a que los costes económicos no están siendo suficientemente compensados. / MARTA LLUVICH

A la sequía y al precio disparado de los piensos se ha sumado la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). La conocida como 'fiebre de las vacas' se ha extendido por explotaciones ganaderas de toda España con consecuencias que todavía no se pueden contabilizar al milímetro. Desde que se detectó por primera vez en Cádiz un primer caso en noviembre de 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha contabilizado 225 focos ubicados en todas las comunidades autónomas, aunque se desconoce el número total de animales afectados ni tampoco el de muertes. Y aunque todavía no hay datos concluyentes sobre el impacto económico total del sector, las organizaciones agrarias hablan de "pérdidas millonarias": "Se puede estimar que en una granja de unas 100 vacas nodrizas las pérdidas pueden alcanzar los 15.000 euros", cuantifican desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. El virus ha impactado con especial virulencia en todo el territorio de Castilla y León por encima de otras zonas con 8.613 cabezas afectadas entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre, según datos facilitados por la Consejería e Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En la factura estimada que deberá pagar el sector será necesario añadir los tratamientos veterinarios utilizados por cada granja en función de los animales afectados, que suponen un coste adicional por las nuevas normativas aprobadas al respecto. Respecto a tratamientos preventivos, hay que tener en cuenta el coste de los desinsectantes, que además están teniendo problemas de stock. El EHE está afectando principalmente al ganado en extensivo, sobre todo a vacas nodrizas, y provocan muertes, abortos y se está estudiando si existen pérdidas de fertilidad. Las primeras consecuencias se están notando en la producción de leche. Aunque a nivel general no se ha visto una merma significativa, "hay granjas que están notificando una pérdida del 25% de su producción", asegura Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de COAG. En casos extremos con una gran incidencia, algunas explotaciones ganaderas están registrando pérdidas de hasta 1.000 litros diarios de leche.

Otro efecto colateral que se verá a medio plazo es la carne, ya que el proceso de destete y engorde de estos animales supera los seis meses. A causa de la enfermedad, en muchos casos la pérdida de la condición corporal de las vacas no se podrá compensar hasta primavera y los terceros en proceso de lactación con madres afectadas "están acusando un retraso en el crecimiento a causa de una menor producción de leche", señalan desde Unión de Uniones. Como consecuencia de una menor oferta, el EHE podría implicar un aumento en el precio dado que el coste de los tratamientos y las pérdidas económicas por la mortalidad "no se están viendo compensadas, o no suficientemente, por la administración". Se espera que las secuelas de la 'fiebre de las vacas' se extienda durante los próximos dos años.

Cifras dispares

Según el último censo bovino total, en España hay alrededor de 6,5 millones de cabezas de ganado distribuidas en aproximadamente 140.000 explotaciones. El país aporta cerca del 8% del censo bovino de la Unión Europea y el 11% de la carne de vacuno producido. El Ministerio de Agricultura cuantifica una tasa de morbilidad del 7,53% en ganado vacuno y una mortalidad atribuible a la enfermedad es de aproximadamente el 0,51% que asciende hasta el 12% en algunas comarcas extensivas. "En una zona de focos puede llevar a la ruina a la explotación con una mortalidad excesiva", sostiene Gargallo. El virus se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género de Culicoides, y como se mueven en enjambres, hay casos paradigmáticos en los que los animales de una granja se han visto afectados mientras que las cabezas de ganado ubicadas a escasos kilómetros están libres de la enfermedad. "Estamos asistiendo a una 'selección natural'", lamenta Gargallo.

A pesar de conocer la cifra de focos activos repartidos por España, existe mucha disparidad entre el número de muertes, animales y granjas afectadas aportado por las comunidades autónomas y la realidad: "Sabemos que hay muchas explotaciones que no han avisado porque hay miedo de la Administración", explica Gargallo. Por ejemplo, a mediados de octubre, Extremadura notificó 1.076 animales fallecidos desde noviembre de 2022, mientras que en Galicia solo se han cuantificado 10. Si se tiene en cuenta que el primer caso notificado en el país fue en Cádiz en noviembre de 2022 y que en junio se disparó la incidencia, es probable que exista un incremento también de bajas que no aparece por ningún sitio. Es lo que ha constatado Unión de Uniones a partir de datos del seguro de retirada de animales muertos, donde se confirma un aumento en la mortalidad significativa en las comunidades autónomas afectadas por la EHE en los meses de afectación de la enfermedad (entre abril y diciembre).

Soluciones parciales

Noticias relacionadas

Ante la magnitud del impacto del EHE, algunas comunidades autónomas han salido al paso anunciando ayudas directas al sector. Por ejemplo, Castilla y León otorgará hasta 1.000 euros por explotación afectada para paliar costes de limpieza, desinfección y desinsectación y otros 500 euros de media por res muerta. Otras, como Asturias, Cantabria, Andalucía, Extremadura, La Rioja o la Comunidad Valenciana, indemnizarán a los ganaderos, pero no han concretado los requisitos ni las partidas. Desde las organizaciones ganaderas se denuncia que estas ayudas son insuficientes, no han contado con el sector o se llevarán a cabo medidas que no corresponden a las medidas prometidas en reuniones entre ambas partes.

Al mismo tiempo, desde COAG apuntan la necesidad de proporcionar indemnizaciones a la reposición de cabezas de ganado jóvenes, algo que hasta ahora no se contempla en ningún territorio, y reclaman ayudas directas al Ministerio de Agricultura. Preguntado al respecto, la institución no aclara si otorgará ayudas directas a las explotaciones ganaderas afectadas, pero sí subraya que mantiene "un plan de actuación frente a la EHE coordinado con las comunidades autónomas". Asimismo, remarcan que "el Gobierno apoya siempre al sector ganadero cuando se plantean necesidades", como los 355 millones de euros para compensar la situación de sequía o los 169 millones destinados al sector ganadero lácteo por el conflicto en Ucrania. El ministerio también ha confirmado reuniones con laboratorios productores de vacunas para instarles a desarrollar una vacuna frente a este nuevo agente patógeno en España y algunos de ellos ya están trabajando en el desarrollo de las mismas. El problema, aclara Gargallo, es que dicho desarrollo se alargaría entre tres y siete años y no llegaría a tiempo para atajar la crisis actual.