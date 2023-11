XTB bonificará con un 2% TAE el saldo no invertido de sus clientes para competir con depósitos

El director general de XTB en los mercados de España, Portugal y Rumanía, Alberto Medrán. / XTB

XTB ha decidido entrar en la pugna de los depósitos ofreciendo una remuneración del 2% TAE para los saldos de clientes no invertidos en euros, aunque con promociones iniciales que ofrecen un interés superior, según ha informado en un comunicado. En concreto, los nuevos clientes obtendrán una retribución del 3,8% TAE por su saldo no invertido en euros durante los primeros 90 días. Tras ese plazo, la remuneración de todo el saldo no invertido pasará a ser del 2% TAE. En el caso de los saldos en dólares, la oferta es mayor. Los nuevos clientes obtendrán un 5% TAE durante 90 días, que posteriormente pasará a ser del 2,5%.

El interés se calcula diariamente y se depositará en la cuenta de los clientes a mes vencido (al principio del mes siguiente) y se aplicará a todos los clientes que tengan capital sin invertir, independientemente de la cantidad. Es importante señalar que el producto ofrecido por el bróker no es un depósito bancario y no está cubierto por el fondo de garantía de depósitos español, que cubre hasta 100.000 euros en caso de problemas con la entidad.

XTB está cubierto por el fondo de garantía de inversiones de Polonia, que cubre el 100% de los primeros 3.000 euros en saldo en el bróker y un 90% del resto de fondos, hasta un máximo de 22.000 euros adicionales.