Ties van der Hoeven: "Las desaladoras no son la solución. Cuestan mucha energía y se crea salmuera"

Ties van der Hoeven, en la Audi Summit for Progress 2023 celebrada en Madrid.

Ties van der Hoeven es un creador de ecosistemas en desiertos que aplica al planeta en su totalidad. De ahí nace su proyecto actual, presentado hace una semana en la Audi Summit for Progress 2023 en Madrid: la regeneración ecológica de la península del Sinaí. Cree que todavía se puede recuperar el ciclo de agua en España, pero sin las desaladoras.

¿Llegamos tarde para encontrar una solución a la sequía?

En absoluto, estamos en un momento crucial. Actualmente nos estamos centrando en las cosas equivocadas. Ahora todo el mundo habla del dióxido de carbono, pero el cambio climático es mucho más que eso. La sequía es falta de agua y eso se debe a que ya no hay cubierta vegetal que pueda recoger, retener e infiltrar la humedad. Si sale el sol, el agua se puede evaporar, controlar el calor, y así se consigue un país habitable. Y en ese sentido también se logran mejores lluvias normales. Por lo tanto, tenemos que reunirnos, trabajar juntos y empezar a entender que somos parte de un sistema vivo. Y que podemos volver a crear vida.

Una de las medidas que España está impulsando para acabar con la sequía es el uso de desaladoras. ¿Es suficiente?

No quiero ofender, pero no. Para mí la desalinización no es la solución. Y lo estamos viendo ahora en Oriente Próximo, donde utilizan la desalinización. El problema con la desalinización es que cuesta mucha energía. Y si se hace de la manera antigua, se crea salmuera, por lo tanto, se está destruyendo el ecosistema. El profesor Millán Millán Muñoz, el español que hizo un trabajo pionero sobre el ciclo local del agua y que fue jefe de investigación sobre el cambio climático de la Comisión Europea, es quien me inspiró. En en aquel momento intentó explicar que, si España no se centraba más en la función de su ecosistema para controlar el ciclo local del agua, se convertiría en un desierto. Así que mi respuesta es que no hay que recurrir a la desalinización porque detiene aún más el ciclo del agua debido a la gran salinidad del agua. Es mejor que empiece a invertir en su ecosistema.

¿Qué haría usted en España?

Habría que empezar a ver cuánto llueve. ¿Hay inundaciones repentinas o, en otras palabras, sigue lloviendo más? Y analizar si debenos empezar a recoger con estructuras o con cauces mucha más agua de la que está cayendo actualmente, porque España también tiene el problema de las lluvias extremas. Toda esa agua va a desaparecer al mar y hay que intentar retenerla. En segundo lugar, estudiaría cómo utilizar el agua a largo plazo. Desde mi pequeña empresa hemos construido formas naturales para obtener agua, pero también hay otras como incrementar la evaporación en el océano o en la zona costera para aumentar el potencial de conseguir lluvia.

¿Cree que algunos sectores, como la agricultura, deben reducir el uso del agua?

Tenemos que empezar a entender que nuestro sistema natural es lo primero. Si ese sistema natural funciona bien, hay agua para uso agrícola y para otros sectores. Lo curioso es que, si empiezas a mirar en el mundo agrícola, gran parte es monocultivo, es uso ineficiente. Tenemos que dejar de usar todos esos pesticidas y fertilizantes. España es un país increíble, pero si esto sigue por el camino que va... Basándonos en los trabajos de Millán Millán, el 40% aproximadamente de tu clima viene determinado por el ciclo local del agua. Esto es difícil de abordar para los políticos o para nuestro actual sistema democrático porque es poco tiempo. Quizá haya que transportar menos fruta a los Países Bajos y decirles: «Es posible que tengáis que hacer cosas para reforzar vuestra seguridad alimentaria». A partir de ahí, sí, considero que nos espera un futuro muy brillante con un posible crecimiento sostenible de la economía.

¿Cree que su proyecto aportará la solución entre Egipto, Etiopía y Sudán?

Sí. No todo se puede demostrar científicamente, así que tenemos muchos investigadores objetivos y universidades que están trabajando en ello. Pero Millán Millán y su trabajo sobre un sistema meteorológico, el ciclo local del agua y la división continental hasta la costa demuestran que, si se aplica en el Sinaí, empiezas a entender que cambias los vientos en las estaciones adecuadas. Y si los cambias en el Sinaí, se convierte en una aspiradora de humedad hacia el mar Rojo. Si cambias ese ciclo del agua, empujas esa humedad que de otro modo se está filtrando en el mar Rojo y causa todo tipo de sistemas de mal tiempo en el sur de Asia, la empujas de nuevo al Nilo. Y no es tan difícil calcular cuánta humedad es: cuanta más lluvia se traiga al Nilo, más agua fluiría a través del río. Si podemos traer de vuelta el agua de manera sostenible, entonces se creará la base para la paz. Lo único que quería era que la población local y egipcia, con el apoyo de Europa y Egipto, tuvieran la oportunidad de poner en marcha este proyecto. Ahora todo el mundo tiene que adoptarlo para que tenga éxito y evite una guerra entre países. Muchos de los conflictos potenciales se basan en la disponibilidad de agua dulce para toda la gente. Así que... sí, si se restablece el régimen de lluvias, habrá abundancia de agua y no habrá motivo de conflicto.

¿Cree que nuestros gobiernos están dispuestos a asumir el coste de llevar agua a las zonas que la necesitan?

Para ser honesto, se trata de la riqueza. ¿Puedo vivir bien allí? ¿Hay comida? ¿Hay agua? Si tomas esos principios para valorar tu sistema de vida en tu país, llevarás agua a esas zonas porque sabes que el agua es el comienzo básico de la ecología. Y entonces la fauna puede volver y tienes abundancia de agua. Millán Millán vio que en España estaban construyendo todas esas comunidades costeras, secando los pantanos para construir más. Esta fue la razón principal por la que el primer ciclo del agua se rompió. No es difícil recuperarlo, solo es cuestión de trabajar juntos con la voluntad del poder político.