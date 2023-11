Diez trucos de fin de año para pagar menos a Hacienda

Una oficina de la Agencia Tributaria.

3 Se lee en minutos



Termina el año, el período fiscal del 2023 y hay que ir pensando ya en la declaración de la renta del próximo año. Para evitar que te salga a pagar y evitarte el pago de muchos impuestos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un listado con diez medidas para recortar el pago de estos gravámenes de una manera sencilla y simple para que todos los ciudadanos lo entiendan y lo lleven a la práctica.

Aprovecha las deducciones autonómicas. Muchas comunidades tienen deducciones fiscales que varían en función de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en muchas es posible deducirte por la guardería de los hijos, gastos educativos, abono transporte público, ayuda doméstica, la instalación de dispositivos de ahorro de agua o energía o el alquiler. También hay desgravaciones por la inversión en empresas en desarrollo, por vivir en pueblos con poca población... Solo es cuestión de informarse de qué bonificaciones están a tu alcance. Cambia salario en metálico por salario en especie. Muchas empresas ofrecen a sus trabajadores pagar parte del salario a través de retribuciones como seguros sanitarios; los vales de comida, los cheques de transporte y guardería... Todos estos servicios están exentos de pagar IRPF. Notifica en la declaración cualquier familiar. La cantidad de impuestos que se pagan en la declaración de la renta cambia según la situación familiar: no es lo mismo estar soltero, que tener un hijo, dos, tener una discapacidad... Declara los donativos que hagas a ONG, asociaciones benéficas... Si contribuyes a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro puedes deducir un 80% sobre los primeros 150 euros, y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad. El porcentaje sube al 40% si es el tercer año que donas a la misma entidad y cada donación ha sido igual o superior a la del año anterior. Revisa gastos del trabajo. Hay gastos relacionados con la actividad laboral que permiten desgravar impuestos como las cuotas al sindicato, al colegio profesional e incluso si has tenido un juicio por cuestionales laborales y has pagado por el abogado. Tu vivienda puede desgravar. Si compraste tu casa antes de 2013, podrás deducir el 15% de lo pagado para comprar la vivienda, sobre un máximo de 9.040 euros (o de 18.080 si lo pagas con tu pareja y hacéis declaración separada). "Lo que fiscalmente interesa es amortizar anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite para así aprovechar íntegramente la deducción. Las comisiones por cancelación anticipada que cobran algunas entidades también son deducibles dentro de los 9.040 euros", apunta la OCU. También se puede deducir las obras de eficiencia energética en la vivienda habitual o en otra que tengas en alquiler. Espera a tener 65 años para vender la casa. Cuando se tienen 65 años o más, el beneficio que obtienes al vender una vivienda está libre de impuestos. Si la propiedad es compartida por una pareja ambos tienen que tener más de 65 años para poder desgravar los máximos impuestos. Los gastos de alquilar también desgravan. Si eres propietario de un inmueble en alquiler, puedes deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos hechos para obtenerla: IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… También son deducibles los gastos de reparación y conservación y los intereses de préstamos para la compra o mejora del inmueble, pero sin que puedan generar un rendimiento negativo. Ahorra en un plan de pensiones. Las aportaciones de hasta 1.500 euros a un plan de pensiones recortan la factura del IRPF. Interesa a aquellos que tienen rentas del trabajo y de actividades profesionales y empresariales, pero no a aquellos que viven solo de rentas inmobiliarias o de productos financieros. Compensa pérdidas y ganancias. Una de las mejores fórmulas para ahorrar en la declaración de la renta si inviertes es compensar pérdidas con ganancias patrimoniales.

"No dones bienes que generen pérdidas o rendimientos de capital negativo en el IRPF, porque Hacienda no permite su compensación. Para poder compensar pérdidas será mejor vender el bien y donar el dinero obtenido con la venta. Si vendes acciones o participaciones de fondos con la intención de compensar la pérdida que genere la venta este año, debes esperar dos meses para volver a adquirirlos (o comprar otro fondo de cartera similar). Si no lo haces así, no podrás compensar la pérdida hasta que los vuelvas a vender", comentan desde OCU.

De cara a que la declaración te salga a devolver lo más importante es que durante el año en tu trabajo te hayan retenido en el IRPF un porcentaje idóneo y no por debajo de lo que te corresponde.